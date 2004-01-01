Виктор Сергеевич Георги - известный журналист, член Союза журналистов России. С 1994 по 2000 годы он работал редактором, а затем главным редактором еженедельника «Рыбный Мурман». На встрече он представит сразу три книги о ведущих флотах Северного рыбопромыслового бассейна конца ХХ века: «Тралфлот», «Мурмансельдь – Мурманрыбпром» и «Севрыбхолодфлот».

Серия «Капитаны рыбного хозяйства СССР», в которой вышли все вышеупомянутые издания, рассказывает о флотах бывших Всесоюзных рыбопромышленных объединений – «Севрыба», «Дальрыба», «Запрыба» и «Азчеррыба». Авторы книг этой серии ставят своей целью назвать поименно тех, кто своим трудом в море и на берегу укреплял рыбную отрасль нашей страны.

Третья книга цикла – «Севрыбхолодфлот» посвящена капитанам транспортного и рефрижераторного флота. Издание продолжает рассказ о тружениках рыбной отрасли Севера, о том, что стало причиной создания «Севрыбхолодфлота», как и почему рыбохозяйственная организация прекратила существование.

Многие мурманчане помнят капитанов Станислава Лазарева, Виктора Кузьмина, Александра Чурилова, именами которых были названы пришедшие на флот корабли, помнят руководителей «Севрыбхолодфлота» Георгия Бородулина, Михаила Каргина, Владимира Журавлева и других. При создании книги автор-составитель в первую очередь опирался на архив газеты «Рыбный Мурман», что позволило создать документальное повествование, включить в издание воспоминания современников о капитанах и руководителях «Севрыбхолодфлота».

Недавно Виктор Сергеевич Георги представил читателю двухтомник «Рыбный Мурман» в кавычках и без». Сейчас готовятся к изданию новые книги: «Мурманский траловый флот», «Севрыбпромразведка», «Архангельский тралфлот».