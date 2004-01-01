У мурманчан есть уникальная возможность увидеть программу «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…», с которой коллектив выступил на IV Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ «Музыкальный парад-2017» и стал обладателем высшей награды – Гран-При.

Программа «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…» – это музыкально-хореографическая композиция, в которой все номера плавно «вытекают» друг за другом, образуя на сцене настоящий музыкальный спектакль. Участники ансамбля с помощью песен и танцев расскажут о нелегкой службе на севере, в Заполярье, о судьбах мальчишек, которые мечтают стать моряками.

4 декабря Ансамбль песни и пляски КСФ отметит свой день рождения. Вот уже 77 лет участники коллектива дарят благодарным слушателям и зрителям свое творчество. Каждая программа ансамбля – уникальна, необычна и смотрится на едином дыхании!