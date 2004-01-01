Северные истории

Молодая амбициозная художница из г. Мурманска Екатерина Кузнецова, известная как Катя Ёльк, работает в техниках масляной живописи, наливного акрила ("Fluid art") и наливной эпоксидной смолы ("Resin art"), отдавая большее предпочтение последним.

Флюид Арт с английского переводится как "жидкое искусство". Этот вид абстрактной живописи основан на рисовании акриловой краской, которой придают жидкую текучую консистенцию. Жидкий акрил разных цветов поочередно или одновременно выливают на холст, где цвета перемешиваются и формируют абстрактный рисунок. В зависимости от выбора цветов и добавок каждый раз создаются разные уникальные эффекты.

Изначально рисование эпоксидной смолой зародилось в Австралии и именно Австралийские художники принести её в большой мир. Уже несколько лет эта техника удерживает лидерские позиции в Австралии, США и Европе. И лишь совсем недавно она пришла в Россию. Для этой техники используют специальную двухкомпонентную эпоксидную смолу. После смешивания компонентов начинается химический процесс полимеризации в результате которого смола застывает и становится похожа на нечто среднее между стеклом и прозрачным пластиком. Она создает блестящую идеально гладкую прозрачную и твердую поверхность! Смолу можно окрашивать в любые цвета специальными красителями и пигментами.

Автор пишет интерьерные картины и создаёт арт-предметы с философией уюта, стиля и роскоши.

Жемчужина творчества Екатерины - невероятные авторские медведи, которые носят на своей «шкуре» тайны севера, мистический свет и блеск далёких созвездий завораживающего северного сияния, она проводит индивидуальные мастер-классы, легко открывая всем желающим секреты современных техник и тонкости используемых ею в работе приёмов.

В онлайн-экспозицию выставки вошли картины и панно, созданные в техниках масляной живописи и Resin art.

Выставку можно посмотреть по ссылке.