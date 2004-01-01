«Северный замок» – возрождение традиции выступлений представителей молодежных субкультур, объединенных любовью к играм и интересом к истории.
На площадке в течение дня вы сможете: увидеть бои на средневековом оружии, реконструкцию мундиров времен СССР (и не только), принять участие в городском открытом чемпионате по метанию ножей, сплясать джигу с лепреконом, покружиться в давно забытом танце и многое другое.
План мероприятий:
- Турниры на средневековом оружии
- Турниры на имитации оружия
- Площадка для боев на «мягком» оружии
- Ножевой тир. Предполагается открытый чемионат города по метанию ножей
- «Маленькая Ирландия». Выступления коллектива ирландского танц «Шиамса», конкурсы из ирландской алкожизни. Мастер-класс по ирландским танцам. Лепреконская лотерея.
- «Заполярный рубеж» Интерактивня экспозиция , посвященная Великой отечественной войне
- Лучный тир
- Страйкбольный тир
- Цыганский тир (дартс)
- Стенд «Заполярный рубеж». Интерактивная выставка вооружения и обмундирования времен ВоВ.
- Конкурс косплея от «Ордена синей изоленты»
- Выставка вооружения и обмундирования периода присутствия СССР в Афганистане
- Площадка «Вархаммер»
- Мастер-классы по историческим ремеслам