«Северный замок» – возрождение традиции выступлений представителей молодежных субкультур, объединенных любовью к играм и интересом к истории.

На площадке в течение дня вы сможете: увидеть бои на средневековом оружии, реконструкцию мундиров времен СССР (и не только), принять участие в городском открытом чемпионате по метанию ножей, сплясать джигу с лепреконом, покружиться в давно забытом танце и многое другое.

План мероприятий: