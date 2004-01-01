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Северный замок

Третий историко-ролевой фестиваль

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События: Фестивали.

«Северный замок» – возрождение традиции выступлений представителей молодежных субкультур, объединенных любовью к играм и интересом к истории.

На площадке в течение дня вы сможете: увидеть бои на средневековом оружии, реконструкцию мундиров времен СССР (и не только), принять участие в городском открытом чемпионате по метанию ножей, сплясать джигу с лепреконом, покружиться в давно забытом танце и многое другое.

План мероприятий:

  • Турниры на средневековом оружии
  • Турниры на имитации оружия
  • Площадка для боев на «мягком» оружии
  • Ножевой тир. Предполагается открытый чемионат города по метанию ножей
  • «Маленькая Ирландия». Выступления коллектива ирландского танц «Шиамса», конкурсы из ирландской алкожизни. Мастер-класс по ирландским танцам. Лепреконская лотерея.
  • «Заполярный рубеж» Интерактивня экспозиция , посвященная Великой отечественной войне
  • Лучный тир
  • Страйкбольный тир
  • Цыганский тир (дартс)
  • Стенд «Заполярный рубеж». Интерактивная выставка вооружения и обмундирования времен ВоВ.
  • Конкурс косплея от «Ордена синей изоленты»
  • Выставка вооружения и обмундирования периода присутствия СССР в Афганистане
  • Площадка «Вархаммер»
  • Мастер-классы по историческим ремеслам
Rock'n'Roll music bar
8 июня
12:00

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