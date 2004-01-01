Ограничения: 12+

Государственный академический Северный русский народный хор единственный на Северо-Западе России высокопрофессиональный художественный коллектив, чья многолетняя просветительская деятельность способствует приобщению зрителей и слушателей к традиционной русской культуре.

В 2010 г. Северный хор побывал с гастролями во Франции, в 2011 – в Италии, приняв участие в гала-концертах фестиваля «Созвездие России», в 2012 году состоялись гастроли в Германии. В 2014 коллектив принял участие в фестивале телеканала «Культура» «Вся Россия». В 2015 году коллектив стал обладателем главной общественной награды Архангельской области «Достояние Севера», и премии имени М. В. Ломоносова за сохранение и развитие северной культуры, народных традиций и пропаганду наследия Михаила Васильевича Ломоносова. В 2016 году Северный хор с размахом отметил 90-летие. В 2017, 2018 – стал обладателем Гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства, побывал с гастролями в Сербии, совершил большой гастрольный тур «Мост дружбы» по республикам Северного Кавказа.

Коллектив стремится сохранить свою самобытность, творческое лицо и в то же время развивается, ищет дальнейшие пути художественного развития.

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