Северный путь

Лоурен Хартман – художница и педагог из Окленда (Калифорния), получила степень магистра искусств в Сан-Францисском Институте Искусств (Сан-Франциско). Лоурен Хартман преподает текстиль взрослым и детям, обучает искусству взрослых с особыми потребностями и устраивает мастер-классы, включающие изготовление диорам и создание артефактов.

В этот день мурманчане и гости любого возраста имеют редкую возможность прикоснуться к современному искусству, пообщаться с американской художницей и куратором выставки Екатериной Гусевой. Все участники мастер-класса изготовят своими руками бумажные диорамы, темой которых выступят история освоения Арктики и ее суровая природа.

Посещение мастер-класса возможно только по предварительной записи. Телефон для записи: 42-25-89.