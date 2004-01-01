Ограничения: 18+

Легендарное событие, которое соберет всех любителей современной клубной электронной музыки!

Северный Проект – грандиозное, знаковое событие известное каждому поклоннику танцевальной музыки Кольского полуострова. Событие, которого ждали все любители ночной жизни – провести ночь под музыку самых лучших клубных диджеев нашего города, страны и мира – становится реальностью вместе с Северным проектом.

Специальные гости:

DJ KOLYA (Москва) один из наиболее известных ди-джеев России. За ним стоят часы эмоциональной, вкусной, танцевальной музыки и волны взаимного с аудиторией позитива. Он работал в самых разных модных клубах Москвы для того, чтобы пройти по пути, который насчитывает уже более 20 лет. C первых дней был резидентом легендарной радиостанции 106,8 и резидентом клуба XIII. Успел побывать ведущим на канале MTV. Свои трэки KOLYA (aka Nic Danilin) выпустил на Spinnin', Confidence, Fierce Angel, Pacha Rec, Glamour Punk и Wormland. Один из его совместных трэков «How to Love» с Peyton попал в плэйлист Tiesto.

DJ MALIKK (Бельгия). Malikk является одним из самых новых Dj на международной электронной сцене за последние несколько лет. Он объединяет винтажные, городские и танцевальные музыкальные влияния, чтобы быть полностью вовлеченным в производство. В начале 2013 года, он начинает сотрудничество с Kolombo. Совместные треки появляются на лейбле LouLou Records, а затем следуют другие релизы на международном лейбле, его макси «I Take Ya» входит в топ-10 хит-парадов Beatport. Malikk много ездит по международным турам.

А также лучшие представители Мурманских клубов:

Михил Варяг

Дима Мэд

Женя Норма

Дэн Инжангл

Юра Уран

Татьяна Велигжанина

Миша Кросс

Nordman

Ver-diкt