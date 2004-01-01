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Северный хоровод

Традиционный фестиваль национальных культур в онлайн формате

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События: Выставки.

Традиционный фестиваль национальных культур «Северный хоровод» в 2020 году состоится в дистанционном формате! Начиная с 27 апреля Дом культуры Ленинского округа города Мурманска начнёт публикацию видеоматериалов национальных объединений, организаций и творческих коллективов, давая возможность всем желающим прикоснутся к традициям национальной кухни, традиционного костюма, ремёслам и промыслам, обрядам, песням, танцам представителей разных национальностей, проживающих на территории города Мурманска и Мурманской области.

МООО Еврейский благотворительный центр "Забота" - "Сияние Хэсэда" представит зрителям национальные песни, приготовит настоящий форшмак по рецепту еврейской бабушки, будет продемонстрирован традиционный национальный костюм...

Город Мурманск
2 мая
11:05 - 21:35
3 мая
11:05 - 21:35
4 мая
11:05 - 21:35

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