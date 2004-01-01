Традиционный фестиваль национальных культур «Северный хоровод» в 2020 году состоится в дистанционном формате! Начиная с 27 апреля Дом культуры Ленинского округа города Мурманска начнёт публикацию видеоматериалов национальных объединений, организаций и творческих коллективов, давая возможность всем желающим прикоснутся к традициям национальной кухни, традиционного костюма, ремёслам и промыслам, обрядам, песням, танцам представителей разных национальностей, проживающих на территории города Мурманска и Мурманской области.

МООО Еврейский благотворительный центр "Забота" - "Сияние Хэсэда" представит зрителям национальные песни, приготовит настоящий форшмак по рецепту еврейской бабушки, будет продемонстрирован традиционный национальный костюм...