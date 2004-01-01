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Внеконкурсные показы фестиваля

Показы, презентации, встречи...

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События: Видеотрансляции, Киномарафон, Фестивали.

Мурманская областная научная библиотека (ул. Софьи Перовской, 21а).

14:00 – «Два человеческих счастья. Родина и семья».

Мурманский областной краеведческий музей (ул. Академика Павлова, 1а).

16:00 – Показ фильма «Челюскин. Герои Арктики». Презентация школьного Музея освоения Арктики при Мурманском академическом лицее.

Культурно-выставочный центр Русского музея (Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3).

17:00 – «Мольберт и чемодан» (Россия). Встреча с режиссером Алексеем Мальцевым.

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