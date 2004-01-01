Внеконкурсные показы фестиваля
Показы, презентации, встречи...
Показы, презентации, встречи...
Мурманская областная научная библиотека (ул. Софьи Перовской, 21а).
14:00 – «Два человеческих счастья. Родина и семья».
Мурманский областной краеведческий музей (ул. Академика Павлова, 1а).
16:00 – Показ фильма «Челюскин. Герои Арктики». Презентация школьного Музея освоения Арктики при Мурманском академическом лицее.
Культурно-выставочный центр Русского музея (Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3).
17:00 – «Мольберт и чемодан» (Россия). Встреча с режиссером Алексеем Мальцевым.