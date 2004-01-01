Кинофестиваль «Северный Характер»вновь приглашает зрителей к экранам. В этом году - к экранам мониторов и всевозможных гаджетов. Пользователи смогут посмотреть 38 конкурсных работ из 56 заявленных в программе в стриминге – в фестивальных группах «BКонтакте» и на Youtube.

«Оргкомитет фестиваля получил разрешение на трансляцию этих фильмов в интернете у авторов и дистрибьюторов. Часть фильмов можно будет увидеть только во время прямого эфира, правообладатели запретили сохранять стриминг», - рассказала президент фестиваля Светлана Солдатова.

ФИЛЬМЫ

В программе фестиваля российские художественные и документальные ленты «Команда мечты», «Дикие и свободные», «Человек земли. Алтай», «Отец Байкал» и другие, а также картины финских, шведских и норвежских режиссеров.

АВТОРЫ

Авторы российских фильмов приедут в Мурманск, чтобы лично представить свои работы для зрителей. Для этого в конгресс-отеле «Меридиан» в залах «Океан» и «Море» будут построены фестивальные телестудии, откуда будут вестись трансляции в соцсети.

Зарубежные кинорежиссеры выйдут в прямой эфир дистанционно, зрители услышат их выступление с синхронным переводом на русский язык.

КАЧЕСТВО

Организаторы подчеркивают, что МКФ «Северный Характер» всегда ревностно относился к уровню показа, поэтому фильмы будут транслироваться в HDкачестве. Правообладатели зарубежных лент запрещают делать синхронное озвучание на русский язык. Поэтому для тех, кто учит английский язык, появится прекрасная возможность попрактиковать свои знания: картины иностранных авторов будут показаны на языке оригинала с английскими субтитрами.

МЕДИАФОРУМ

Фестиваль «Северный Характер» является площадкой для деловых встреч кинематографистов и тележурналистов, местом для повышения компетенций. Не изменил он своей традиции и в этот раз. В деловой программе фестиваля - традиционный медиафорум «Журналистика на острие экологических проблем», семинар по международному проекту «зеленого кино», панельная дискуссия «Большое кино для местного бизнеса» и другие мероприятия.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Организаторы фестиваля заботятся об участниках кинофорума, поэтому те немногочисленные гости, кто будет участвовать очно, должны будут сдать тест на коронавирус, организаторы обеспечат всех масками, в помещениях установят санитайзеры. Встречи с жителями в этом году не предусмотрены – за всеми мероприятиями можно будет следить онлайн.

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Следить за трансляциями и показами фильмов можно в группах фестиваля в соцсети «Вконтакте»: и на ютуб-канале.

О ФЕСТИВАЛЕ

Международный кинофестиваль «Северный Характер» впервые был проведён в 2008. Сегодня - это единственный в Мурманской области Международный кинофестиваль, на который ежегодно приезжают и представляют лично свои работы авторы фильмов из 7 северных стран (Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Канада). Так же принимают участие авторы из Эстонии, Италии, Голландии. Уникальность фестиваля в том, что он стал площадкой объединяющей кинематографистов и тележурналистов. С каждым годом фестиваль развивается, увеличивается охват аудитории, растет количество и улучшается качество работ. Решением Ростуризма кинофестиваль «Северный Характер», полюбившийся северянам и гостям Мурманской области, получил статус «Национальное событие 2017 года», а также вошел в ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских грантов за 2018 г. Фестиваль поддерживает Правительство Мурманской области,Фонд президентских грантов, WWF, ПОРА.