Что скажут люди

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Cкандинавская драма о последствиях столкновения различных культур
Cкандинавская драма о последствиях столкновения различных культур
Ниша – шестнадцатилетняя девушка, ведущая двойную жизнь. Дома она примерная дочь, живущая по правилам, установленным в её пакистанской семье. В кругу друзей она ничем не отличается от обычных норвежских подростков. Когда отец застаёт девушку в комнате с бойфрендом, её жизнь резко меняется.
Режиссер: Iram Haq
Сценарий: Iram Haq, Jaideep Yadav
Продюсер: Мария Экерховд, Том Деркур, Мадлен Экман, ...
Оператор: Надим Карлсен
Композитор: Лоренц Дангель, Martin Pedersen
В ролях: Maria Mozhdah, Адиль Хуссэйн, Ekavali Khanna, Рохит Сараф, Ali Arfan, Шиба Чадха, Lalit Parimoo, Nokokure Dahl, Isak Lie Harr, Мария Бок
200 р.
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