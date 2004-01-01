Что скажут люди

Ограничения: 18+

Ниша – шестнадцатилетняя девушка, ведущая двойную жизнь. Дома она примерная дочь, живущая по правилам, установленным в её пакистанской семье. В кругу друзей она ничем не отличается от обычных норвежских подростков. Когда отец застаёт девушку в комнате с бойфрендом, её жизнь резко меняется.

Режиссер: Iram Haq

Сценарий: Iram Haq, Jaideep Yadav

Продюсер: Мария Экерховд, Том Деркур, Мадлен Экман, ...

Оператор: Надим Карлсен

Композитор: Лоренц Дангель, Martin Pedersen

В ролях: Maria Mozhdah, Адиль Хуссэйн, Ekavali Khanna, Рохит Сараф, Ali Arfan, Шиба Чадха, Lalit Parimoo, Nokokure Dahl, Isak Lie Harr, Мария Бок