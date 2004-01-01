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Что скажут люди

Cкандинавская драма о последствиях столкновения различных культур

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Ограничения: 18+
События: Видеотрансляции.

Ниша – шестнадцатилетняя девушка, ведущая двойную жизнь. Дома она примерная дочь, живущая по правилам, установленным в её пакистанской семье. В кругу друзей она ничем не  отличается от обычных норвежских подростков. Когда отец застаёт девушку в комнате с бойфрендом, её жизнь резко меняется.

Режиссер: Iram Haq
Сценарий: Iram Haq, Jaideep Yadav
Продюсер: Мария Экерховд, Том Деркур, Мадлен Экман, ...
Оператор: Надим Карлсен
Композитор: Лоренц Дангель, Martin Pedersen
В ролях: Maria Mozhdah, Адиль Хуссэйн, Ekavali Khanna, Рохит Сараф, Ali Arfan, Шиба Чадха, Lalit Parimoo, Nokokure Dahl, Isak Lie Harr, Мария Бок

Мурманск
1 декабря
15:45
Цены

200 р.

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