Северный характер. День второй

Программа фестиваля на 30 ноября

Фестивальный зал МОДКиНТ им. С. М. Кирова (ул. Пушкинская, д. 3) – вход свободный

09:45 – Я еду в Ереван, Грузия

Тбилисская организация «Агора-Джорджия» совместно со съемочной группой из Армении сняла документальный фильм «Я еду в Ереван», воскресивший на современной почве образы киношедевра, созданного Георгием Данелией.

10:40 – Чужие письма, Россия

Герой фильма находит старые чужие письма. Благодаря поискам адресата они становятся частью его личной истории.

11:10 – За что сражались отцы, Норвегия

Сын пытается узнать больше о тайном прошлом своего отца, секретного агента советской разведки, работавшего в Финнмарке на севере Норвегии в годы Второй мировой войны. История о роли простых людей в играх большой политики с жестокими последствиями, которые проявляются до сих пор.

14:00 – Презентация книги «Секрет пары ножниц» Лив Мьельде, Норвегия

1400 советских женщин были перевезены в оккупированную Норвегию для работы в военное время на разных производствах, многие работали в рыбной промышленности в арктическом регионе. Во время Второй мировой войны в нацистских лагерях в Норвегии у советских заключенных родились 140 детей. Многие из этих детей всё ещё ищут место своего рождения и идентичность. Художник Юрий Сальников – один из них.

14:20 – Не рабы рыбы, Швеция

Галине было всего 15 лет, когда она была схвачена и отправлена в оккупированную Норвегию в числе 1400 советских женщин для работы в рыбной промышленности в арктическом регионе. Более 50 детей родились в фашистском плену в Бодо. Родители Юрия Сальникова скрывали от сына место его рождения. На протяжении всей своей жизни Юрий пытался раскрыть этот секрет.

15:15 – Апарт, Швеция

В основе короткометражного фильма лежит танец Тюскмагазинен (немецкий склад), поставленный в 2016 году. Танец посвящен участию северных стран во Второй мировой войне и изображает движения и эмоции между отцом и ребенком.

15:20 – Полярный меридиан, Россия

Фильм о научном подвиге российско-шведской экспедиции, создавшей на Шпицбергене в 1898-1902 годах геодезическую сеть для измерения формы Земли.

16:20 – Форсаж. Возвращение, Россия

С распадом СССР полк палубных летчиков вместе с Крымом отошёл Украине. Часть летчиков, не приняв второй раз присягу Украине, ушла на север, в Россию. Многие из них оставили в Крыму свои семьи. В 2014 году они вернулись в Крым на родной аэродром.

18:00 – Утро, Норвегия

Иногда кажется, будто мы живем на самом краю земли. Но однажды утром 200 тысяч солдат входят маршем на наши северные территории. Четыре года спустя они покидают это место, оставив после себя разруху. Словно ничего не произошло.

18:25 – Память. Русские в Киркенесе, Россия

Фильм рассказывает об отношении норвежцев к памятнику советскому солдату, который установлен в Киркенесе – городе, освобожденном Советской армией от фашистских захватчиков в 1944 году.

19:00 – Голос Севера, Норвегия

В 2017 году певица и актриса Аннели Дрекер отметила 30-летие творческой деятельности. Опечаленная тем, что сегодняшняя поп-индустрия становится поверхностной и ограниченной, сосредоточенной на взглядах и представлениях, она отправилась в исследовательскую поездку, чтобы познакомиться со старыми техниками различных мастеров.

20:10 – Nokia Mobile – мы соединяли людей, Финляндия Это история, рассказанная от лица изобретателей и инженеров, работавших в компании Nokia в период ее расцвета. Какие решения привели к тому, что одно из самых успешных технологических предприятий современности прекратило свое существование?

Танцевальный зал МОДКиНТ им. С. М. Кирова (ул. Пушкинская, д. 3) – вход свободный

09:45 – Мастер-класс «Журналистика расследований для режиссёров документального кино», Терье Карлссон (Швеция)

11:20 – Цена жизни, Швеция

Программа рассказывает о шведском авторе Саре Линдман и Южной Африке. История о женщине, которой приходится делать выбор, а также это история любви, которую разрушает режим апартеида.

12:40 – Птицы на земле, Финляндия

В основе фильма лежит танец. Главные герои – молодые саамские студентки, Бирит и Катья Хаарла. Фильм рассказывает немного грустную историю через их танцевальное представление.

14:00 – Земля, Россия

Притча, рассказанная на фоне одного дня современной благополучной семьи, о связи времен и о том, что без уважения к корням нет будущего.

14:30 – Ляля. Штрихи к портрету, Россия

Фильм рассказывает о Людмиле (Ляле) Станукинас, ленинградском документалисте, жене известного кинорежиссера Павла Когана. Но, прежде всего, это рассказ о женщине, которая героически борется с одиночеством, всеми силами сохраняя в сердце своем Любовь. Фильм снимался на протяжении более чем семи лет как хроника – в стилистике «домашней ручной камеры».

16:00 – Корабелы Прионежья. Кругосветное путешествие, Россия

Может ли мечта воплотиться в жизнь для ребят из российской глубинки? Да! - говорят воспитанники Центра «Корабелы Прионежья» из Вытегорского района Вологодской области.Образовательный проект «Корабелы Прионежья» уникален. Именно здесь дети знакомятся с историей судостроения и судоходства Русского Севера, географией ремесла, разновидностями деревянных судов, технологией их изготовления. Именно здесь юные Корабелы учатся правильному поведению на воде, учатся беречь природу и любить родной край! Здесь сбываются мечты – юные мореплаватели, на судах, построенных своими руками, открывают для себя новый мир, полный открытий и ярких впечатлений! «Кругосветное» путешествие 2017 года по Онежскому озеру стало первой большой экспедицией Центра при участии Русского географического общества и Российского союза спасателей. В двенадцатидневном маршруте поднимали паруса 18 отважных Корабелов!

17:10 – Пик коммунизма, Россия

1936 год. В Любякино изобретают необычный источник энергии – вечный двигатель.

17:30 – Вслед за лебедем – зима, Россия

Национальному парку «Паанаярви» в 2017 году исполнилось 25 лет. Нетронутая природа, завораживающие пейзажи и удивительная история. Чем знаменит «Паанаярви» и почему его обязательно стоит посетить — об этом работа «Вслед за лебедем – зима».

18:00 – Чебачиха, Россия

В деревне Чебачиха живут всего 10 человек. Там нет дорог, мобильной связи и много чего еще. Но именно там – их малая родина.

Зимний уличный кинотеатр (сквер на ул. Ленинградская) - вход свободный

18:00-21:00 – Показы короткометражных, анимационных лент.

«Surf Coffee» (пр. Ленина, 61) – вход свободный

Короткометражный игровой фильм «Утренний ангел» / Angel of the morning

Сценарист, режиссер, оператор – Кнут Эрик Йенсен

Ночные гуляния по Нью-Йорку с Йени Янг Ко под песню Чипа Тэйлора "Утренний Ангел", исполняет Пол Флота.

Короткометражный игровой фильм «Первая песня» / The first song

Сценарист, режиссер, оператор – Кнут Эрик Йенсен

Пер Инге Йенсен, группа New York City Slickers и смешанный хор Хоннингсвога играют старинную норвежскую колыбельную «Первая песня» в Нью-Йорке и Хоннингсвоге.

Короткометражный игровой фильм «Rocky Top» / Rocky top

Сценарист, режиссер, оператор – Кнут Эрик Йенсен

Группа New York City Slickers играют песню Rocky Top на крышах Нью-Йорка.

Короткометражный игровой фильм «Мелодичный голос жизни»/ The song voice of life

Сценарист, режиссер – Кнут Эрик Йенсен Оператор – Андерс Бухман

Джозеф Калп представляет свою песню «Голос жизни» на ночном Голливудском бульваре.