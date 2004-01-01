Северный характер. День третий

Программа фестиваля на 1 декабря

Фестивальный зал МОДКиНТ им. С. М. Кирова (ул. Пушкинская, д. 3) - вход свободный

09:20 – Любовь – это…, Норвегия

Портрет любви в Норвегии в 2018 году.

09:35 – Дочь Солнца, Норвегия

Анне посещает курсы писателей. Ей приходится столкнуться с расовыми предрассудками из-за того, что по национальности она – саами. Задание на письменную работу дает ей силы бороться с болезненными воспоминаниями, с раной, которая до сих пор причиняет боль.

09:50 – Чемпион Швеции в рыцарских поединках, Швеция

«Шведские чемпионы» – это цикл, рассказывающий об обычных людях, которые становятся чемпионами в тех видах спорта, о соревнованиях по которым многие даже не слышали. Пятикратный чемпион Швеции по рыцарским поединкам Фредрик, рыцарь из Готланда – один из таких чемпионов.

10:00 – Аквариум, Норвегия

Мальчик Амир вот-вот замерзнет на смерть в сильный мороз зимой. Он должен найти убежище в доме, который готовит неожиданную встречу прошлого и настоящего.

10:20 – Мечта о море, Норвегия

17-летний Кристофер Рогнан из Северной Норвегии всегда мечтал о том, чтобы стать рыбаком. Чтобы скопить деньги на покупку собственной лодки, в возрасте 10 лет он устроился резчиком языков трески. Мы увидим историю молодого рыбака и о его мечте о жизни в море.

10:35 – Змеиные вожжи, Швеция

Восьмилетняя Астрид соглашается присмотреть за своим трехлетним братом Адрианом, который внезапно исчезает, и девочке приходится отправиться на его поиски в самые опасные места по соседству.

10:50 – Бум-бум, Швеция

Фильм рассказывает об участии коренных народов Скандинавии во Второй мировой войне и о том, как могла бы закончиться война, если бы саами встали во главе этой борьбы.

11:15 – P.O.V, Швеция

Группа молодых людей встретилась в горах Лапландии, чтобы провести зимние каникулы. Все они – профессиональные гонщики на снегоходах. У каждого на шлеме – камера, которая запечатлевает все происходящее.

11:45 – Фиксу-Муксу, Россия

Познавательно-развлекательная детская передача на карельском языке. В селе Ведлозере построили Дом карельского языка. Зачем языку нужен дом? Почему, чем и как нужно и можно помочь карельскому языку, узнали школьники Федя и Алёна.

12:05 – Рыбка, Финляндия

Программа-участник Международного кинофестиваля в Хельсинки в 2018 г.

12:30 – Призвание, Россия

Недалёкое будущее. Человечеству доступна технология перерождения в специальном аппарате «Перемать». Однажды разъярённая женщина привозит на экстренные перероды мужа-алкоголика, всю жизнь мечтавшего о космосе...

12:40 – Хороший день, Россия

Проблемы молодого водителя Абдулы, выходца из Средней Азии, отступают на задний план, когда в его жёлтое такси садится беременная Лена, у которой вот-вот начнутся роды.

14:00 – Презентация «Феномен индийского кино» Викрам Шанкар (Индия)

Встреча, посвящённая истории, настоящему и будущему индийского кино и российско-индийских взаимоотношений в этой сфере.

15:15 – Форсаж. Возвращение, Россия

С распадом СССР полк палубных летчиков вместе с Крымом отошёл Украине. Часть летчиков, не приняв второй раз присягу Украине, ушла на север, в Россию. Многие из них оставили в Крыму свои семьи. В 2014 году они вернулись в Крым на родной аэродром.

17:00 – Три индиота, Россия

7,5 тысяч километров от дома, 15 дней путешествий, 3 мурманчанина и одна страна. Александр Суняев, Иван Герасимов и Константин Иванов отправились покорять Индию. Константин хотел обрести гармонию души с телом, Иван – незабываемо отметить свой 33-й день рождения, а Александр – увидеть Болливуд. Три желания для трёх индиотов.

18:00 – Хозяин Арктики, Россия

Белый медведь – животное, которое занесено в Красную книгу. Его дом – Арктика. И белый медведь в нём хозяин. Но с годами ему всё чаще встречается человек, который стремится освоить ледяные просторы. Как ужиться соседям и навредить друг другу?

18:30 – Арктика. Проба на чистоту, Россия

Фильм рассказывает об арктическом плавучем университете – проекте Северного арктического федерального университета. Каждый год на протяжении 10 лет учёные отправляются на работу в арктические широты. Студенты из разных стран изучают Артику: берут пробы воды, земли, растений и даже воздуха, чтобы узнать, меняется ли климат, а вместе с ним – жизнь растительного и животного мира, а также разрушить стереотипы.

Кинотеатр «Мурманск» (Полярные зори 51/33)

15:45 – фильм закрытия «Что скажут люди», Норвегия, Германия, Швеция, Франция, Дания, 2017, 106 мин.

Ниша – шестнадцатилетняя девушка, ведущая двойную жизнь. Дома она примерная дочь, живущая по правилам, установленным в её пакистанской семье. В кругу друзей она ничем не отличается от обычных норвежских подростков. Когда отец застаёт девушку в комнате с бойфрендом, её жизнь резко меняется.

Детская театральная школа г. Мурманска (пр. Ленина, 16)

18:15 – Церемония награждения победителей и лауреатов фестиваля

Зимний уличный кинотеатр (сквер на ул. Ленинградская) - вход свободный

18:00-21:00 – Показы короткометражных, анимационных лент.

«Surf Coffee» (пр. Ленина, 61) - вход свободный

19:00 – Документальный фильм «Хозяин Арктики» (Россия, Мурманск)

Белый медведь. Его дом – Арктика. И он в нём хозяин. Но с годами ему всё чаще встречается человек, который стремится освоить ледяные просторы. Как ужиться соседям и не навредить друг другу?

Короткометражный игровой фильм «Пик коммунизма» (Россия, Москва)

1936 год. В Любякино изобретают необычный источник энергии – вечный двигатель.

Короткометражный игровой фильм «Антитабачная комедия «Окурок» (Россия, Москва)

Случайные события могут оказаться отнюдь неслучайными. Именно это осознал грузчик Толик, когда волей случая попал своим окурком в окно лимузина олигарха Ивана Сергеевича.