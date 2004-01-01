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Северный характер. День первый

Торжественное открытие фестиваля. Общественные кино-показы, творческие встречи.

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События: Видеотрансляции, Фестивали, Киномарафон.

Программа фестиваля на 29 ноября

Фестивальный зал МОДКиНТ им. С. М. Кирова (ул. Пушкинская, д. 3) - вход свободный

10:00 – Церемония открытия фестиваля

10:45 – Светлана и Курт навсегда, Швеция

Энергичная Светлана Чайкина с Урала и скромный швед Курт поженились. Сбылась мечта Светланы о семейной жизни. Но медовый месяц закончился, и жёсткая реальность разрушила её планы на лёгкую и счастливую жизнь в Швеции.

12:00 – Холодная дорога, Норвегия

Программа рассказывает о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются те, кто чистит снег в Норвегии. Терье убирает снег на узеньких улочках Тромсё. Молодая мама Маргарете борется со снегом за городом. Улав Йохан работает в норвежских горах.

12:50 – Выбивальщица ковров, Швеция

Кто лучший спортсмен Швеции на все времена? Как это можно выяснить? Фильм рассказывает о том, чем можно измерить представление и о сильной бабушке автора фильма. Она могла выбивать ковры так, что Анника Сёренстам позеленела бы от зависти.

14:00 – Колеса свободы, Финляндия

Быть живым и иметь жизнь – две разные вещи для Вилле Яааранто. Свобода как мечта и равенство – вот что важно. Он отправляется в путешествие по Европе в своей электрической инвалидной коляске.

15:30 – Хороший день, Россия

Проблемы молодого водителя Абдулы, выходца из Средней Азии, отступают на задний план, когда в его жёлтое такси садится беременная Лена, у которой вот-вот начнутся роды.

15:50  – Данька, Россия

Маленький Данька неимоверно счастлив: всего через пару дней он отправится первый раз в первый класс! Наконец-то у него появится много новых друзей, помимо одинокого дворника и грустной девочки.

16:10  – Выжженные воспоминания, Норвегия

Фильм объединяет неизвестные истории войны на Крайнем Севере с драмами сегодняшних беженцев. Шестеро пожилых людей рассказывают свои непростые истории о том, как они стали беженцами осенью 1944 года. Фильм связывает их эмоциональные воспоминания с тем, что чувствуют сегодня дети беженцев, живущие в Финнмарке.

17:40  – Отец, Россия

Поглощенный заботами студенческой жизни, главный героя Женя не находит возможности позвонить отцу. Новые знакомства, места и приключения отнимают у него все свободное время. Отец безуспешно пытается поговорить с ним. Но однажды Женя все же находит время, чтобы навестить отца.

18:20  – Белое безмолвие, Россия

Отважные путешественники преодолевают бесконечные пространства северных территорий. Их путь труден: ледяной ветер, пурга, непроходимые дороги. Выйти к Северному Ледовитому океану – все равно что преодолеть все трудности жизни.

18:40 – 24 снега, Россия

В краю, где ежегодно перекрываются рекорды низких температур, где, кажется, замёрзло всё – даже время, живёт и ведёт своё хозяйство коневод Сергей. Работает он не за зарплату, а по призванию. А годы, проведённые в тундре, он исчисляет снегами…

20:10  – Мечта Ненюкова, Россия

У московского водителя Виталия Ненюкова есть мечта – получить княжеский титул и передать его сыновьям. Виталий не только восстановил историю своего рода за последние пятьсот лет, но и купил родовое имение в Мордовии. Дело осталось за малым – подтвердить своё дворянское происхождение и получить официальный документ.

Танцевальный зал МОДКиНТ им. С. М. Кирова (ул. Пушкинская, д. 3) – вход свободный

10:45  – Мастер-класс «Арктика как глобальный мейнстрим: как мы рассказываем истории?» Martin Breum (Дания)

12:25 – Егоровна, Россия

Фильм-портрет на карельском языке, рассказывающий об экскурсоводе национального парка «Паанаярви» Татьяне Юнгиной. Героиня всю жизнь охраняет леса Карелии. Она уверена, что человек – частица природы, и значит, все должны относиться к природе, как к живому существу.

14:15 – Мастер-класс «Без прикрас: корректная цветопередача в кино», Том Бреннан (Швеция)

16:00 – Подходящая неделя для демократии, Швеция

Предмет гордости шведской демократии с 1968 года – политический фестиваль «Алмедален» – с каждым годом становится все более масштабным. Фильм, снятый за более чем три года, – это исследование того, как разыгрывается политическая карта в обществе, где внимание медиа превращается в твердую валюту.

Мурманский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 90 ) – вход свободный

Показы фильмов режиссёра Наталии Гугуевой, Россия – «Форсаж», 2001 г., 49 минут 34 сек., «Тимур. История последнего полёта», 26 мин. На протяжении двадцати лет режиссер обращалась к историям летчиков палубной авиации. Главным героем фильмов стал Тимур Апакидзе (трагически погиб в 2001 году, накануне премьеры первого «Форсажа»).

Зимний уличный кинотеатр (сквер на ул. Ленинградской) – вход свободный.

18:00-21:00 – Торжественное открытие кинотеатра, показы короткометражных и анимационных лент.

Кинотеатр «Мурманск» (Полярные зори 51/33)

19:15 – Фильм открытия «Амбивалентность», Россия, 121 мин.

Два друга, два молодых психиатра, воспринимают жизнь по-разному. Один хочет поступать правильно. Второй – ставить эксперименты. Один — прилежный ученик. Второй – нарушитель спокойствия. Один любит, ненавидя. Второй ненавидит, любя. Жаль только, что предмет страсти у них один – Катерина Сергеевна. Для одного она мама, жена папы. Для другого — любовница.

«Surf Coffee» (пр. Ленина, 61) – вход свободный

19:00 – Короткометражный игровой фильм «Призвание» (Россия, Мурманск)

Недалёкое будущее. Человечеству доступна технология перерождения в спецаппарате «Перемать». Однажды разъярённая женщина привозит — на экстренные перероды — мужа-алкоголика, всю жизнь мечтавшего о космосе.

Короткометражный игровой фильм «Ленин день» (Россия, Москва)

Говорят, медсестра Лена – святая, потому что в её смену никто не умирает. Вот только у этой сверхспособности появляется столько фанатиков, что их с тобой столпотворение приносит в больницу смерть. Факт смерти налицо, но вера уже сильнее разума.

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