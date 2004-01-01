Северный характер. День четвертый

Программа фестиваля на 2 декабря

Фестивальный зал МОДКиНТ им. С. М. Кирова (ул. Пушкинская, д. 3) - вход свободный

12:00 – Программа мультстудии «Шар»

13:00 – Финские забавы, Россия

Увлекательный телевизионный рассказ о гастролях известного фольклорного коллектива «Забава» из Кандалакши в Северную Финляндию. Зрители узнают о том, как местная публика встречала российских музыкантов, что артисты делали на глубине 1420 метров под землёй, и зачем финны активно учат русский язык.

13:20 – Концерт ансамбля «Забава» (Кандалакша)

14:00 – Светлана и Курт (2013), Швеция Светлана и Курт навсегда (2018), Швеция

Энергичная Светлана Чайкина с Урала и скромный швед Курт поженились. Сбылась мечта Светланы о семейной жизни. Но медовый месяц закончился, и жёсткая реальность разрушила её планы на лёгкую и счастливую жизнь в Швеции.

16:30 – Хвалебная речь Денису Кораблеву, Россия

Четыре подруги собираются в доме одной из них на поминках ее мужа, но появление нежданной гостьи заставляет вдову забыть о своем горе.

16:50 – Антитабачная комедия «Окурок», Россия

Случайные события могут оказаться отнюдь не случайными. Именно это осознал грузчик Толик, когда по воле случая попал своим окурком в окно лимузина олигарха Ивана Сергеевича.

17:10 – Хороший день, Россия

Проблемы молодого водителя Абдулы, выходца из Средней Азии, отступают на задний план, когда в его жёлтое такси садится беременная Лена, у которой вот-вот начнутся роды.

17:30 – В одной упряжке, Россия

История о журналистке, которая за месяц освоила основы ездового спорта и приняла участие в региональном чемпионате.

18:00 – Полярный меридиан, Россия

Фильм о научном подвиге российско-шведской экспедиции, создавшей на Шпицбергене в 1898-1902 годах геодезическую сеть для измерения формы Земли.

«Surf Coffee» (пр. Ленина, 61) - вход свободный

Короткометражный игровой фильм «Чужие письма» (Россия, Санкт-Петербург)

Герой фильма находит старые чужие письма. Через поиски адресата, они становятся частью его личной истории.

Короткометражный игровой фильм «Прощай, любимый» (Россия, Москва)



Прощай, любимый! Монолог с непредсказуемым финалом.

Короткометражный игровой фильм «Анна и Вано. Ванна и вино» (Россия, Москва)



Когда удача поворачивается спиной – вспомни секреты предков и начни делать волшебное вино.