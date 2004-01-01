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Мурманский телевизионный клуб

Общественные показы фильмов международного телефестиваля 

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Ограничения: 12+
События: Видеотрансляции, Встреча.

17 ноября с 14:00

  • Встреча с Ярославом Ломакиным, режиссером киностудии «Скальная, 20».
  • Показ фильма «Время счастливых людей» – 1 час 17 мин. 

Почему одни выбирают то, что проще, удобнее, теплее… другие – напротив стремятся к холодам, трудностям? Что делает человека счастливым?

Сценарист, режиссер, оператор – Ярослав Ломакин.
Ведущий – Константин Отставнов (голос за кадром).

  • Показ короткометражного фильма «Танец» – 9 мин. 20 сек. 

История о ценности жизни и внезапности неминуемого по рассказу Ильи Виноградова «Танец с мёртвыми».  

Сценарист, режиссер, оператор – Ломакин Ярослав.

18 ноября с 14:00

  • Встреча с Дарьей Монастыревой, журналистом ТВ-21.
  • Показ фильма «Дикий Север: Паанаярви» – 15 мин.
  • Встреча с Иваном Герасимовым, Александром Суняевым, журналистами ТВ-21.
  • Показ фильма «3 индиота» – 43 мин.

7,5 тысяч километров от дома, 15 дней путешествий, 3 мурманчанина и одна страна. Александр Суняев, Иван Герасимов и Константин Иванов отправились покорять Индию. Константин хотел обрести гармонию души с телом, Иван – незабываемо отметить свой 33-й день рождения, а Александр – увидеть Болливуд. Три желания для трёх индиотов.

Сценарист, режиссер, оператор – Герасимов Иван, Суняев Александр.
Режиссер монтажа – Беляковсий Владислав.

24 ноября с 14:00

  • Встреча с Татьяной Юлусовой, журналистом ТВ-21.
  • Показ фильма «Зеленый коридор» – 10 мин.
  • Показ фильма «Арктика. Проба на чистоту» – 26 мин.

Арктический плавучий университет – это проект Северного арктического федерального университета. Каждый год, вот уже 10 лет, учёные отправляются на работу в арктические широты. Студенты из разных стран изучают Артику. Берут пробы воды, земли, растений и даже воздуха. Цель – узнать меняется ли климат, а вместе с ним жизнь растительного и животного мирам и разрушить стереотипы.

Сценарист, оператор – Юлусова Татьяна. 
Режиссёр монтажа – Книжникова Наталья. 

  • Встреча с Ильей Комлевым, журналистом ГТРК «Мурман»
  • Показ фильма «Заболевшие Арктикой: по следам двух капитанов» – 13 мин. 

Программа «Заболевшие Арктикой: по следам двух капитанов» о команде единомышленников. Много лет они вновь и вновь на крошечном парусно-моторном судне отправляются к берегам полярных архипелагов. Что движет ими? Какие тайны Новой Земли и Земли Франца-Иосифа они хотят разгадать? И что уже дали исследования маленькой компании большой науке?

Автор – Комлев Илья. 
Режиссер – Никитин Владимир. 
Звукорежиссер – Никитина Ольга.
Телеоператор – Чернышев Алексей, Нахайчук Михаил.

25 ноября с 14:00

  • Встреча с Ольгой Соболевой, режиссером (ЗАТО г. Александровск).
  • Показ фильма «Город с именем героя» – 13 мин.

Гаджиево – Северный берег Родины, в 2017 году отметил 60-летие со дня образования. Документальный фильм посвящен его истории.

Сценарист, режиссер – Соболева Ольга.
Операторы – Бут Николай, Корниенко Анатолий, Попова Ольга.

  • Встреча с Игорем Моисеевым, режиссером (Мурманск).
  • Показ фильма «Отец» – 30 мин.

Женя решил навестить отца.

Сценарист, режиссер – Моисеев Игорь.
Оператор – Алексеев Александр. 

  • Встреча с Артемом Савицким, режиссером (Оленегорск).
  • Показ фильма «Оглянись» – 12 мин.

Гости программы, известные горожане и простые Оленегорцы, рассказывают о себе и отвечают на вопросы ведущего.

Сценарист, режиссер, оператор – Савицкий Артем.

  • Встреча с Максимом Кобелевым, режиссером (Мурманск).
  • Показ фильма «Призвание» – 5 мин. 30 сек.

Недалёкое будущее. Человечеству доступна технология перерождения в спецаппарате «Перемать». Однажды разъярённая женщина привозит – на экстренные перероды – мужа-алкоголика, всю жизнь мечтавшего о космосе...

Сценаристы – Кобелев Максим, Антишина Людмила.
Режиссер – Кобелев Максим.
Оператор – Рябинкин Александр.
Звукорежиссеры – Скрипка Иван, Богданова Юлия.



Краеведческий музей
c 17 по 29 ноября
Цены

Информация о приобретении билетов по телефону: 42-28-90

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