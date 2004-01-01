Мурманский телевизионный клуб

Ограничения: 12+

17 ноября с 14:00

Встреча с Ярославом Ломакиным, режиссером киностудии «Скальная, 20».

Показ фильма «Время счастливых людей» – 1 час 17 мин.

Почему одни выбирают то, что проще, удобнее, теплее… другие – напротив стремятся к холодам, трудностям? Что делает человека счастливым?

Сценарист, режиссер, оператор – Ярослав Ломакин.

Ведущий – Константин Отставнов (голос за кадром).

Показ короткометражного фильма «Танец» – 9 мин. 20 сек.

История о ценности жизни и внезапности неминуемого по рассказу Ильи Виноградова «Танец с мёртвыми».

Сценарист, режиссер, оператор – Ломакин Ярослав.

18 ноября с 14:00

Встреча с Дарьей Монастыревой, журналистом ТВ-21.



Показ фильма «Дикий Север: Паанаярви» – 15 мин.

– 15 мин. Встреча с Иваном Герасимовым, Александром Суняевым, журналистами ТВ-21.

Показ фильма «3 индиота» – 43 мин.

7,5 тысяч километров от дома, 15 дней путешествий, 3 мурманчанина и одна страна. Александр Суняев, Иван Герасимов и Константин Иванов отправились покорять Индию. Константин хотел обрести гармонию души с телом, Иван – незабываемо отметить свой 33-й день рождения, а Александр – увидеть Болливуд. Три желания для трёх индиотов.

Сценарист, режиссер, оператор – Герасимов Иван, Суняев Александр.

Режиссер монтажа – Беляковсий Владислав.

24 ноября с 14:00

Встреча с Татьяной Юлусовой, журналистом ТВ-21.



Показ фильма «Зеленый коридор» – 10 мин.

– 10 мин. Показ фильма «Арктика. Проба на чистоту» – 26 мин.

Арктический плавучий университет – это проект Северного арктического федерального университета. Каждый год, вот уже 10 лет, учёные отправляются на работу в арктические широты. Студенты из разных стран изучают Артику. Берут пробы воды, земли, растений и даже воздуха. Цель – узнать меняется ли климат, а вместе с ним жизнь растительного и животного мирам и разрушить стереотипы.

Сценарист, оператор – Юлусова Татьяна.

Режиссёр монтажа – Книжникова Наталья.

Встреча с Ильей Комлевым, журналистом ГТРК «Мурман»

Показ фильма «Заболевшие Арктикой: по следам двух капитанов» – 13 мин.

Программа «Заболевшие Арктикой: по следам двух капитанов» о команде единомышленников. Много лет они вновь и вновь на крошечном парусно-моторном судне отправляются к берегам полярных архипелагов. Что движет ими? Какие тайны Новой Земли и Земли Франца-Иосифа они хотят разгадать? И что уже дали исследования маленькой компании большой науке?

Автор – Комлев Илья.

Режиссер – Никитин Владимир.

Звукорежиссер – Никитина Ольга.

Телеоператор – Чернышев Алексей, Нахайчук Михаил.

25 ноября с 14:00

Встреча с Ольгой Соболевой, режиссером (ЗАТО г. Александровск).

Показ фильма «Город с именем героя» – 13 мин.

Гаджиево – Северный берег Родины, в 2017 году отметил 60-летие со дня образования. Документальный фильм посвящен его истории.

Сценарист, режиссер – Соболева Ольга.

Операторы – Бут Николай, Корниенко Анатолий, Попова Ольга.

Встреча с Игорем Моисеевым, режиссером (Мурманск).

Показ фильма «Отец» – 30 мин.

Женя решил навестить отца.

Сценарист, режиссер – Моисеев Игорь.

Оператор – Алексеев Александр.

Встреча с Артемом Савицким, режиссером (Оленегорск).

Показ фильма «Оглянись» – 12 мин.

Гости программы, известные горожане и простые Оленегорцы, рассказывают о себе и отвечают на вопросы ведущего.

Сценарист, режиссер, оператор – Савицкий Артем.

Встреча с Максимом Кобелевым, режиссером (Мурманск).

Показ фильма «Призвание» – 5 мин. 30 сек.

Недалёкое будущее. Человечеству доступна технология перерождения в спецаппарате «Перемать». Однажды разъярённая женщина привозит – на экстренные перероды – мужа-алкоголика, всю жизнь мечтавшего о космосе...

Сценаристы – Кобелев Максим, Антишина Людмила.

Режиссер – Кобелев Максим.

Оператор – Рябинкин Александр.

Звукорежиссеры – Скрипка Иван, Богданова Юлия.





