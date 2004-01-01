Мурманский телевизионный клуб
Общественные показы фильмов международного телефестиваля
Общественные показы фильмов международного телефестиваля
17 ноября с 14:00
Почему одни выбирают то, что проще, удобнее, теплее… другие – напротив стремятся к холодам, трудностям? Что делает человека счастливым?
Сценарист, режиссер, оператор – Ярослав Ломакин.
Ведущий – Константин Отставнов (голос за кадром).
История о ценности жизни и внезапности неминуемого по рассказу Ильи Виноградова «Танец с мёртвыми».
Сценарист, режиссер, оператор – Ломакин Ярослав.
18 ноября с 14:00
7,5 тысяч километров от дома, 15 дней путешествий, 3 мурманчанина и одна страна. Александр Суняев, Иван Герасимов и Константин Иванов отправились покорять Индию. Константин хотел обрести гармонию души с телом, Иван – незабываемо отметить свой 33-й день рождения, а Александр – увидеть Болливуд. Три желания для трёх индиотов.
Сценарист, режиссер, оператор – Герасимов Иван, Суняев Александр.
Режиссер монтажа – Беляковсий Владислав.
24 ноября с 14:00
Арктический плавучий университет – это проект Северного арктического федерального университета. Каждый год, вот уже 10 лет, учёные отправляются на работу в арктические широты. Студенты из разных стран изучают Артику. Берут пробы воды, земли, растений и даже воздуха. Цель – узнать меняется ли климат, а вместе с ним жизнь растительного и животного мирам и разрушить стереотипы.
Сценарист, оператор – Юлусова Татьяна.
Режиссёр монтажа – Книжникова Наталья.
Программа «Заболевшие Арктикой: по следам двух капитанов» о команде единомышленников. Много лет они вновь и вновь на крошечном парусно-моторном судне отправляются к берегам полярных архипелагов. Что движет ими? Какие тайны Новой Земли и Земли Франца-Иосифа они хотят разгадать? И что уже дали исследования маленькой компании большой науке?
Автор – Комлев Илья.
Режиссер – Никитин Владимир.
Звукорежиссер – Никитина Ольга.
Телеоператор – Чернышев Алексей, Нахайчук Михаил.
25 ноября с 14:00
Гаджиево – Северный берег Родины, в 2017 году отметил 60-летие со дня образования. Документальный фильм посвящен его истории.
Сценарист, режиссер – Соболева Ольга.
Операторы – Бут Николай, Корниенко Анатолий, Попова Ольга.
Женя решил навестить отца.
Сценарист, режиссер – Моисеев Игорь.
Оператор – Алексеев Александр.
Гости программы, известные горожане и простые Оленегорцы, рассказывают о себе и отвечают на вопросы ведущего.
Сценарист, режиссер, оператор – Савицкий Артем.
Недалёкое будущее. Человечеству доступна технология перерождения в спецаппарате «Перемать». Однажды разъярённая женщина привозит – на экстренные перероды – мужа-алкоголика, всю жизнь мечтавшего о космосе...
Сценаристы – Кобелев Максим, Антишина Людмила.
Режиссер – Кобелев Максим.
Оператор – Рябинкин Александр.
Звукорежиссеры – Скрипка Иван, Богданова Юлия.
Информация о приобретении билетов по телефону: 42-28-90
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра
Показы экранизаций произведений писателя