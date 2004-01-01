Billy's Band

Группу основали в 2001 году Билли Новик и Андрей Резников. Дискография Billy’sBand насчитывает 5 студийных, 3 концертных альбома, 3 сингла и несколько сборников. Кроме того, в истории группы есть опыт участия в крупнейших фестивалях джазовой музыки в США и Канаде.

Сами музыканты характеризуют свой стиль как «романтический алкоджаз», когда-то называли себя «похоронным диксилендом с бесконечным хэппи-эндом». Команда сама записывает и оформляет альбомы, занимается дистрибуцией и рекламой, устраивает концерты и гастроли.

Пе­сни группы ле­гко уходят в народ и живут там отдель­но от своих со­зда­те­лей. Достато­чно вспо­мнить, что на­звание ее песни «Отор­вем­ся по-питерс­ки» в свое время взяли на воору­же­ние фа­на­ты «Зенита».

Концерт бесконечно верящих в хэппи-энд «биллисов» состоится в последний вечер осени - 30 ноября. Последние романтики северной столицы – Billy'sBand с одинаковым успехом покоряют многотысячную аудиторию рок-фестивалей и взыскательных посетителей камерных клубов.

В Мурманске музыканты выступят на грандиозной вечеринке кинофестиваля «Северный Характер» на новой концертной площадке – «Океан холл» в конгресс-отеле «Меридиан». Они исполнят лучшие хиты: «В голове блюз», «Счастье есть», «Оторвемся по-питерски».

«Мы попытаемся создать демократично богемную вечеринку», обещает координатор концерта «Billy’sBand» в Мурманске Роман Мурмачев.