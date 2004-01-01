Billy's Band
Легендарная группа Billy’sBand из Санкт-Петербурга выступит в Мурманске!
Легендарная группа Billy’sBand из Санкт-Петербурга выступит в Мурманске!
Группу основали в 2001 году Билли Новик и Андрей Резников. Дискография Billy’sBand насчитывает 5 студийных, 3 концертных альбома, 3 сингла и несколько сборников. Кроме того, в истории группы есть опыт участия в крупнейших фестивалях джазовой музыки в США и Канаде.
Сами музыканты характеризуют свой стиль как «романтический алкоджаз», когда-то называли себя «похоронным диксилендом с бесконечным хэппи-эндом». Команда сама записывает и оформляет альбомы, занимается дистрибуцией и рекламой, устраивает концерты и гастроли.
Песни группы легко уходят в народ и живут там отдельно от своих создателей. Достаточно вспомнить, что название ее песни «Оторвемся по-питерски» в свое время взяли на вооружение фанаты «Зенита».
Концерт бесконечно верящих в хэппи-энд «биллисов» состоится в последний вечер осени - 30 ноября. Последние романтики северной столицы – Billy'sBand с одинаковым успехом покоряют многотысячную аудиторию рок-фестивалей и взыскательных посетителей камерных клубов.
В Мурманске музыканты выступят на грандиозной вечеринке кинофестиваля «Северный Характер» на новой концертной площадке – «Океан холл» в конгресс-отеле «Меридиан». Они исполнят лучшие хиты: «В голове блюз», «Счастье есть», «Оторвемся по-питерски».
«Мы попытаемся создать демократично богемную вечеринку», обещает координатор концерта «Billy’sBand» в Мурманске Роман Мурмачев.
Заказ билетов: 8 (8152) 288-751, 8 (8152) 288-800
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