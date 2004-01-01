Амбивалентность
Фильм рассказывает историю непростых отношений двух молодых друзей...
Фильм рассказывает историю непростых отношений двух молодых друзей...
Два друга молодых психиатра воспринимают жизнь по-разному. Один хочет поступать правильно. Второй - ставить эксперименты. Один прилежный ученик. Второй нарушитель спокойствия. Один любит, ненавидя. Второй ненавидит, любя. Жаль только, что предмет страсти у них один - Катерина Сергеевна. Для одного она мама, жена папы. Для другого - любовница.
Режиссёр: Антон Бильжо
Сценаристы: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
В ролях: Данил Стеклов, Егор Морозов, Ольга Цирсен, Валентина Куваева, Валентин Самохин, Иван Верховых, Галина Стаханова, Ксения Базанова, Дмитрий Журавлев
200 р.
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра
Показ фильмов, посвященных творчеству известных художников