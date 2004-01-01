Приглашаем всех, кто интересуется кинематографом и кто ещё до конца не открыл для себя удивительный мир киноискусства!

Тема фестиваля – «Притяжение Севера». В центре внимания – человек, живущий на Севере, сумевший принять эту суровую красоту, созидающий мир и вдохновляющий других людей на преодоление трудностей.

Участвовать в фестивале стремятся журналисты и режиссеры не только из северных стран. В этом году заявки пришли из разных регионов России, а также из Норвегии, Швеции, Эстонии, Белоруссии, Ирака, Ирана, Узбекистана, Индии, Италии, Великобритании, Германии, Нигерии, Грузии.

Посетителей фестиваля ждут:

конкурсный показ фестивальных работ

просмотры и обсуждения телепрограмм и фильмов

мастер-классы российских и зарубежных документалистов, кинорежиссёров Медиафорум

презентации телевизионных и кинопроектов

внеконкурсный показ фильмов и телевизионных программ

культурная программа (включая экскурсии)

Не забывайте заглядывать на сайт фестиваля!

Ознакомиться со списком жюри XI фестиваля «Северный Характер» Вы можете перейдя по ссылке.

Желаем Вам приятных открытий в мире кино!