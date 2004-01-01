Северный характер
XI Международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ с участием северных стран
XI Международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ с участием северных стран
Приглашаем всех, кто интересуется кинематографом и кто ещё до конца не открыл для себя удивительный мир киноискусства!
Тема фестиваля – «Притяжение Севера». В центре внимания – человек, живущий на Севере, сумевший принять эту суровую красоту, созидающий мир и вдохновляющий других людей на преодоление трудностей.
Участвовать в фестивале стремятся журналисты и режиссеры не только из северных стран. В этом году заявки пришли из разных регионов России, а также из Норвегии, Швеции, Эстонии, Белоруссии, Ирака, Ирана, Узбекистана, Индии, Италии, Великобритании, Германии, Нигерии, Грузии.
Посетителей фестиваля ждут:
конкурсный показ фестивальных работ
просмотры и обсуждения телепрограмм и фильмов
мастер-классы российских и зарубежных документалистов, кинорежиссёров Медиафорум
презентации телевизионных и кинопроектов
внеконкурсный показ фильмов и телевизионных программ
культурная программа (включая экскурсии)
Не забывайте заглядывать на сайт фестиваля!
Ознакомиться со списком жюри XI фестиваля «Северный Характер» Вы можете перейдя по ссылке.
Желаем Вам приятных открытий в мире кино!
Фильм открытия фестиваля о непростых отношениях двух молодых друзей...