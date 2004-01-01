Северный характер. День второй

Программа фестиваля на 24 ноября

Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, Фестивальный зал

10:00 – Документальный фильм. Причина смерти – неизвестна – 88 мин. (Manifesto Film, Норвегия)

11:40 – Документальный фильм – дебют. Дженни и Лотта из «Арьеплугарн» – 30 мин. (Elke Media, Швеция)

12:15 – Очерк. Среда обитания. Пустыня у Полярного круга – 10 мин. 20 сек. (Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Мурман», Россия)

12:30 – Документальный фильм – дебют. Наедине с Ираном – 1144 мили доверия – 60 мин. (Fango Production/Nordic Production/ Швеция)

13:35 – Программа для молодёжи. Дикая страна – 14 мин. (The London Film School, Финляндия)



14:00-15:00 – перерыв



15:00 – Презентация фильма Сын Солнца хр. – 58 мин. (режиссёр Гунилла Брески, Швеция)

16:15 – Презентация научно-исследовательского проекта. Этнографический фильм и фотография в прикладной науке: Этика и дилемма. (Автор – Зоя Вылка-Равна, Норвегия) Показ фильма Жизнь, любовь и знания кочевого народа ненцев. История о Сата Нэ – Сильной женщине – 15 мин. (Samoedna Film,/NIKU Norwegian Institute of Culture Heritage Research Tromso, Норвегия)

17:10 – Программа о культуре. Мелодия изо льда – 50 мин. (Driva Produktion Mitra Sohrabian, Швеция)

18:10 – Документальный фильм. По праведной стезе – 26 мин. 23 сек. (Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Татарстан", Россия)

18:40 – Внеконкурсный показ. Документальный фильм. Андрей. Парус – 19 мин. (Андрей и Павел Зеленовы, Россия)

19:10 – Внеконкурсный показ. Очерк. В судьбу вырастает к России любовь. Николай Колычев – 8 мин. (Александр Еремеев, Россия)

19:25 – Внеконкурсный показ. Документальный фильм. Полюбить Белое море - 60 мин (Ярослав Ломакин, Россия)

20:25 – Внеконкурсный показ. Документальный фильм – дебют. 40 лет на Краю Света – 13 мин. 35 сек. (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Россия)

Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, Танцевальный зал

10:00 – Телепрограмма. Десятиметровая вышка – 16 мин. (KF Huset/Plattform Production, Швеция)

10:30 – Телепрограмма. А зори здесь… мирные – 26 мин. 30 сек. (Телекомпания ТВ-21, Россия)

11:15 – Программа о культуре. Удар, ещё удар – 26 мин. (Видеостудия "КРЕАТОН", Poссия)

12:15 – Телепрограмма. Эльса Лаула, женщина, объединившая саами – 29 мин. 34 сек. (NRK Sápmi, Норвегия)

13:00 – Программа о молодёжи. Наше утро – 25 мин. 03 сек. (Телекомпания ТВ-21, Россия)

13:30 – Программа о культуре. Джулиет, Ждулиет и Джулиет – 9 мин. (French Quarter Film, Швеция)

13:45 – Программа о культуре. Песня Магх Биху – 4 мин. (N/A, Индия)



14:00-15:00 перерыв



15:00 – Документальный фильм. Священный – 74 мин. (Giron Filmi Oy, Финляндия)

16:20 – Документальный фильм-дебют. Один день – 21 мин. 18 сек (Христофорова Мария, Россия/Индия)

16:45 – Телепрограмма. Жизнь и смерть индийского торговца – 58 мин. (Jensen Production, Швеция)

17:45 – Очерк. Черно-белое безмолвие – 15 мин. (КБУ "Издательский дом «Регион», Россия)

Причал Морвокзала г. Мурманска

19:00-20:50 – Открытый показ фильма «Кровь океана» (2016 г., Норвегия, 98 мин.)