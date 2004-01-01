Северный характер. День третий

Программа фестиваля на 25 ноября

Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, Фестивальный зал

10:00 – Программа о молодёжи. Навлечь неприятности – 17 мин. 7 сек. (Fabelfjord, Норвегия), Селфи Эллы Марге – 14 мин. 36 сек. (NRK Sápmi, Норвегия), Патруль планеты – 10 мин. 48 сек. (NRK Troms, Норвегия)

11:00 – Документальный фильм. Внебрачный ребенок – 57 мин. 4 сек. (Taskovski Films, Швеция)

12:15 – Документальный фильм–дебют. «Кровь океана» - 98 мин (KOKO FILM AS, Норвегия)

Мурманский арктический государственный университет

10:00 – Медиа-форум «Журналистика. Новые инструменты»

Кинотеатр «Мурманск»

16:00 Фильм закрытия фестиваля «Короткие волны» (Россия, 80 минут)

Детская театральня школа

18:30 – Церемония награждения победителей и лауреатов Х Международного кинофестиваля «Северный Характер»