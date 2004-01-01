Северный характер. День третий
Общественные кино-показы, творческие встречи, презентации
Общественные кино-показы, творческие встречи, презентации
Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, Фестивальный зал
10:00 – Программа о молодёжи. Навлечь неприятности – 17 мин. 7 сек. (Fabelfjord, Норвегия), Селфи Эллы Марге – 14 мин. 36 сек. (NRK Sápmi, Норвегия), Патруль планеты – 10 мин. 48 сек. (NRK Troms, Норвегия)
11:00 – Документальный фильм. Внебрачный ребенок – 57 мин. 4 сек. (Taskovski Films, Швеция)
12:15 – Документальный фильм–дебют. «Кровь океана» - 98 мин (KOKO FILM AS, Норвегия)
Мурманский арктический государственный университет
10:00 – Медиа-форум «Журналистика. Новые инструменты»
Кинотеатр «Мурманск»
16:00 Фильм закрытия фестиваля «Короткие волны» (Россия, 80 минут)
Детская театральня школа
18:30 – Церемония награждения победителей и лауреатов Х Международного кинофестиваля «Северный Характер»