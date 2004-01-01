Северный характер. День первый

Программа фестиваля на 23 ноября

Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, Фестивальный зал

10:00-10:30 – Церемония открытия Х Международного кинофестиваля «Северный Характер»

10:40 – Короткометражный игровой фильм. Братья под полуночным солнцем – 8 мин. (Kalkontelevision, Швеция)

10:50 – Документальный фильм-дебют. Ты не один! – 28 мин (Анна Барсукова, г. Ростов-на-Дону, Россия)

11:30 – Очерк. Девушки у границы – 9 мин.28 сек. (Trine Hamran Media, Норвегия)

11:45 – Документальный фильм. Осветители – 68 мин. (Helsinki, Illume Ltd, Финляндия)

13:00 – Программа о молодёжи. В настроении плавать – 10 мин. (Pink Cameras, Швеция)

13:15 – Короткометражный игровой фильм. Исповедь мизантропа – 25 мин. 28 сек (Жукова Татьяна, г. Москва, Россия)

14:00 – 15:00 перерыв



15:00 – Программа о культуре. Кибергская Одиссея – 62 мин. (Tundra Film / Pomor Film, Норвегия / ТВ-21, Россия)

16:15 – Очерк. Арктический велонавт – 18 мин. (Webbon, Швеция)

16:40 – Телепрограмма. Всходы коммунизма – 36 мин (Телекомпания ТВ-21, Россия)

17:20 – Документальный фильм. Бессонница на Каменной улице – 14 мин. 5 сек. (Teglund Publishing AB, Швеция)

17:40 – Документальный фильм. Заколдованный лес Кайсы – 82 мин. (Oktober Production Company, Финляндия)

19:00 – Документальный фильм. Сын человеческий – 25 мин. 20 сек. (Поздняков Сергей, Россия)

19:30 – Документальный фильм. Загадочный Северо-Западный морской путь – 29 мин. 6 сек. (Norwegian Broadcasting Corporation – NRK, Норвегия)

20:00 – Короткометражный игровой фильм. Строгий выговор ( Киностудия «Лето», Москва, Россия)

20:30 – Короткометражный игровой фильм. Стрела (Евгений Никитин, Москва, Россия)

Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, Танцевальный зал

10:40 – Документальный фильм. Плацкарт – 1 час 22 мин. (Продюсерский центр "Эксцентрики", Россия)

12:15 – Документальный фильм – дебют. Последняя дата – 28 мин. 22 сек. (Белорусская государственная академия искусств, Белоруссия)

13:00 – Короткометражный игровой фильм. Все горит – 18 мин. (Mer Film AS, Норвегия)

13:25 – Телепрограмма. Заметки на белых полях. Мурманск – Северный полюс – Мурманск – 25 мин. (Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Мурман», Россия)



14:00-15:00 перерыв



15:00 – Документальный фильм. Сердце Севера – 63 мин. (KF Huset, Швеция)

16:15 – Презентация книги «Мурманское кино» (журналист Дмитрий Ермолаев)

16:45 – Специальный показ фильма: Под каменным небом. 85 мин. (Ленфильм», СССР / «Тимфильм», Норвегия, 1974 г.)

18:30 – Внеконкурсный показ. Было у матери семь сыновей – 18 мин. 20 сек. (Мончегорская местная организация «Общество инвалидов по зрению», Россия)

19:00 – Телепрограмма. Начинающий рыбак – 58 мин. 54 сек. (Norwegian Broadcasting Corporation – NRK, Норвегия)

Областная научная библиотека

16:00 Специальный показ фильма: Голландский взгляд, Инвентаризация Родины, 76 мин. (режиссёр Бен ван Лисхаут, Нидерланды)

Кинотеатр «Мурманск»

18:30 Фильм открытия фестиваля «Каренина и я» (Норвегия, 89 мин.)

М-клуб конгресс-отеля «Меридиан»

22:00 – Вечер короткометражного кино

22:00 – Архив воспоминаний – 10 мин. (Kangero Produktion AB, Швеция)

22:15 – Заложница – 12 мин (Медведев Алексей, Россия)

22:30 – Зеро мм – 8 мин. (Nour AL Hekma Co, Ирак)

22:40 – Девочка с рыбным ожерельем – 13 мин. (Rein Film, Норвегия)

23:00 – Скрученный – 11 мин. 36 сек. (Lampray AB, Швеция)

23:05 – Истово верующий – 2 мин. (halqe100, Иран)

23:10 – Фантом – 4 мин. (Bortbyting AB, Швеция)