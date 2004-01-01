Северный характер. День первый
Торжественное открытие фестиваля. Общественные кино-показы, творческие встречи.
Торжественное открытие фестиваля. Общественные кино-показы, творческие встречи.
Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, Фестивальный зал
10:00-10:30 – Церемония открытия Х Международного кинофестиваля «Северный Характер»
10:40 – Короткометражный игровой фильм. Братья под полуночным солнцем – 8 мин. (Kalkontelevision, Швеция)
10:50 – Документальный фильм-дебют. Ты не один! – 28 мин (Анна Барсукова, г. Ростов-на-Дону, Россия)
11:30 – Очерк. Девушки у границы – 9 мин.28 сек. (Trine Hamran Media, Норвегия)
11:45 – Документальный фильм. Осветители – 68 мин. (Helsinki, Illume Ltd, Финляндия)
13:00 – Программа о молодёжи. В настроении плавать – 10 мин. (Pink Cameras, Швеция)
13:15 – Короткометражный игровой фильм. Исповедь мизантропа – 25 мин. 28 сек (Жукова Татьяна, г. Москва, Россия)
14:00 – 15:00 перерыв
15:00 – Программа о культуре. Кибергская Одиссея – 62 мин. (Tundra Film / Pomor Film, Норвегия / ТВ-21, Россия)
16:15 – Очерк. Арктический велонавт – 18 мин. (Webbon, Швеция)
16:40 – Телепрограмма. Всходы коммунизма – 36 мин (Телекомпания ТВ-21, Россия)
17:20 – Документальный фильм. Бессонница на Каменной улице – 14 мин. 5 сек. (Teglund Publishing AB, Швеция)
17:40 – Документальный фильм. Заколдованный лес Кайсы – 82 мин. (Oktober Production Company, Финляндия)
19:00 – Документальный фильм. Сын человеческий – 25 мин. 20 сек. (Поздняков Сергей, Россия)
19:30 – Документальный фильм. Загадочный Северо-Западный морской путь – 29 мин. 6 сек. (Norwegian Broadcasting Corporation – NRK, Норвегия)
20:00 – Короткометражный игровой фильм. Строгий выговор ( Киностудия «Лето», Москва, Россия)
20:30 – Короткометражный игровой фильм. Стрела (Евгений Никитин, Москва, Россия)
Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, Танцевальный зал
10:40 – Документальный фильм. Плацкарт – 1 час 22 мин. (Продюсерский центр "Эксцентрики", Россия)
12:15 – Документальный фильм – дебют. Последняя дата – 28 мин. 22 сек. (Белорусская государственная академия искусств, Белоруссия)
13:00 – Короткометражный игровой фильм. Все горит – 18 мин. (Mer Film AS, Норвегия)
13:25 – Телепрограмма. Заметки на белых полях. Мурманск – Северный полюс – Мурманск – 25 мин. (Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Мурман», Россия)
14:00-15:00 перерыв
15:00 – Документальный фильм. Сердце Севера – 63 мин. (KF Huset, Швеция)
16:15 – Презентация книги «Мурманское кино» (журналист Дмитрий Ермолаев)
16:45 – Специальный показ фильма: Под каменным небом. 85 мин. (Ленфильм», СССР / «Тимфильм», Норвегия, 1974 г.)
18:30 – Внеконкурсный показ. Было у матери семь сыновей – 18 мин. 20 сек. (Мончегорская местная организация «Общество инвалидов по зрению», Россия)
19:00 – Телепрограмма. Начинающий рыбак – 58 мин. 54 сек. (Norwegian Broadcasting Corporation – NRK, Норвегия)
Областная научная библиотека
16:00 Специальный показ фильма: Голландский взгляд, Инвентаризация Родины, 76 мин. (режиссёр Бен ван Лисхаут, Нидерланды)
Кинотеатр «Мурманск»
18:30 Фильм открытия фестиваля «Каренина и я» (Норвегия, 89 мин.)
М-клуб конгресс-отеля «Меридиан»
22:00 – Вечер короткометражного кино
22:00 – Архив воспоминаний – 10 мин. (Kangero Produktion AB, Швеция)
22:15 – Заложница – 12 мин (Медведев Алексей, Россия)
22:30 – Зеро мм – 8 мин. (Nour AL Hekma Co, Ирак)
22:40 – Девочка с рыбным ожерельем – 13 мин. (Rein Film, Норвегия)
23:00 – Скрученный – 11 мин. 36 сек. (Lampray AB, Швеция)
23:05 – Истово верующий – 2 мин. (halqe100, Иран)
23:10 – Фантом – 4 мин. (Bortbyting AB, Швеция)