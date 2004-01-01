Показ фильма состоится на причале Морского вокзала в Мурманске.

Заснеженный причал, серые воды сурового Кольского залива и северный ветер дополнят атмосферу, созданную авторами фильма «Кровь океана». Фильма о брутальных мужчинах, снятого хрупкими норвежскими девушками.

Это дебют двух молодых режиссеров – Трюде Берге Оттерсен и Грю Элизабет Мортенсен сняли фильм об охоте на тюленей – кровавом ремесле, запрещенном во многих частях мирового океана.

Почти 200 лет в Норвегии продолжалась свободная охота на тюленей, но в 2015 году правительство страны приняло закон, запрещающий убийство этих животных. Для экипажа судна экспедиция в Гренландское море становится последней охотой на тюленей в норвежских водах.

Хрупкость и красота природы соперничают с жестокостью ремесла, сохранившего вековые традиции.

На показе будут присутствовать режиссеры фильма, которые готовы ответить на вопросы, поделиться своими впечатлениями от опасного путешествия и раскрыть секреты производства ленты.

Добро пожаловать на борт кинофестиваля и на причал мурманского Морвокзала. Одевайтесь потеплее и отправляйтесь в плавание вместе с последними охотниками на тюленей!

Страна: Норвегия

Продолжительность: 98 мин

Сценаристы и режиссеры: Труде Берге Оттерсен, Грю Элизабет Мортенсен

Оператор: Труде Берге Оттерсен