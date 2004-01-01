Звезда норвежского театра Гёрильд Маусет поставила себе почти невозможную задачу: сыграть роль Анны Карениной в России на русском языке, которым она не владеет. Актриса отправляется в физически и эмоционально непростое путешествие на родину Толстого, чтобы выучить язык и погрузиться в мир писателя. Гёрильд не подозревала, что роль Анны Карениной станет главной в ее судьбе и изменит её жизнь.

«Этот фильм делает людей ближе друг другу – сокращает расстояния не только в умах, но и в сердцах», – считает актриса Гёрильд Маусет, которая очень гордится тем, что фильм «Каренина и Я» откроет кинофестиваль «Северный Характер» в Мурманске в этом году.

«Каренина и Я» вошел в конкурсную программу фестиваля в номинации «Документальный фильм». Режиссером фильма выступил супруг Маусет Томмазо Моттола.

Предыстория картины, которая покорила уже несколько крупных фестивалей, такова: еще в 2013 году Маусет, которая ранее исполнила роль Карениной у себя на родине, пригласили сыграть героиню Льва Толстого во Владивостоке - на сцене Приморского драматического театра имени Горького. Вместе с мужем и сыном она отправилась в путешествие из Мурманска через Россию по Транссибирской магистрали, чтобы лучше понять свою героиню, прежде чем предстать в ее образе перед российским зрителем.

Моттола же снимал фильм об этом путешествии, о художественных исканиях актрисы и ее попытке выучить русский язык. Работа над лентой продолжилась и после премьеры спектакля на Дальнем Востоке, и в итоге заняла больше четырех лет.

Год: 2017

Страна: Норвегия

Режиссер: Томмазо Моттола

Сценарий: Гёрильд Маусет, Томмазо Моттола, Лев Толстой

Композитор: Филип Гласс, Майкл Найман, Lars Årdal

Жанр: документальный, драма

Продолжительность: 85 мин.