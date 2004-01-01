137626

Голландский взгляд

Встреча с режиссёром Беном ван Лисхаутом

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 12+
События: Видеотрансляции, Встреча.

Известный голландский режиссёр приезжает в Мурманск, чтобы лично представить ретроспективу своих фильмов мурманскому зрителю. Любопытно посмотреть на российскую жизнь глазами голландца. Интересно совпадут ли наши взгляды?

Бен ван Лисхаут (1951 г., Нидерланды) – независимый режиссёр, продюсер, сценарист, обладатель многочисленных наград. Работает в жанрах документального, короткометражного и художественного кино; преподаёт в Высшей художественной школе искусств (г. Нидерланды).

Показы

21 ноября:

14:00 «Петербургские места и живопись»

Документальный кино-портрет молодой художницы Татьяны Яссиевич, повествующий о её жизни и работе в трёх городах – Санкт-Петербурге, Амстердаме и Берлине. В фильме мы перемещаемся за ней из одного города в другой, путешествуя одновременно и во времени, попадая из настоящего в прошлое. Мы наблюдаем за художницей, в то время как она пытается запечатлеть последние детали советской эстетики, быстро исчезающие следы коммунистической эпохи. Фильм приводит зрителя в места, до сих пор ещё не изменившиеся с советских времён. Зрительные образы переплетаются с личными воспоминаниями молодой художницы, передавая тем самым переживания глобальных непрекращающихся перемен, начавшиеся с распадом Советского Союза.

18:00 «Сибирские зарисовки»

В 1913 г. норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен принимал участие в экспедиции, целью которой было освоение торговых путей между Россией и регионами в глубине Сибири. Его увлекательнейший дневник «Через Сибирь, страну будущего» послужил одним из основных источников вдохновения для «Сибирских зарисовок», представляющих эпизоды из прошлого и настоящего Сибири.

23 ноября:

16:00 «Инвентаризация родины»

Фильм снят по сюжетам снимков Сергея Прокудина-Горского — русского фотографа, изобретателя и путешественника, одного из пионеров цветной фотографии, запечатлевшего в своей фотоколлекции Россию начала ХХ века.

Цены

Вход свободный

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?