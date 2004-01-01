Голландский взгляд

Ограничения: 12+

Известный голландский режиссёр приезжает в Мурманск, чтобы лично представить ретроспективу своих фильмов мурманскому зрителю. Любопытно посмотреть на российскую жизнь глазами голландца. Интересно совпадут ли наши взгляды?

Бен ван Лисхаут (1951 г., Нидерланды) – независимый режиссёр, продюсер, сценарист, обладатель многочисленных наград. Работает в жанрах документального, короткометражного и художественного кино; преподаёт в Высшей художественной школе искусств (г. Нидерланды).

Показы

21 ноября:

14:00 «Петербургские места и живопись»

Документальный кино-портрет молодой художницы Татьяны Яссиевич, повествующий о её жизни и работе в трёх городах – Санкт-Петербурге, Амстердаме и Берлине. В фильме мы перемещаемся за ней из одного города в другой, путешествуя одновременно и во времени, попадая из настоящего в прошлое. Мы наблюдаем за художницей, в то время как она пытается запечатлеть последние детали советской эстетики, быстро исчезающие следы коммунистической эпохи. Фильм приводит зрителя в места, до сих пор ещё не изменившиеся с советских времён. Зрительные образы переплетаются с личными воспоминаниями молодой художницы, передавая тем самым переживания глобальных непрекращающихся перемен, начавшиеся с распадом Советского Союза.

18:00 «Сибирские зарисовки»

В 1913 г. норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен принимал участие в экспедиции, целью которой было освоение торговых путей между Россией и регионами в глубине Сибири. Его увлекательнейший дневник «Через Сибирь, страну будущего» послужил одним из основных источников вдохновения для «Сибирских зарисовок», представляющих эпизоды из прошлого и настоящего Сибири.

23 ноября:

16:00 «Инвентаризация родины»

Фильм снят по сюжетам снимков Сергея Прокудина-Горского — русского фотографа, изобретателя и путешественника, одного из пионеров цветной фотографии, запечатлевшего в своей фотоколлекции Россию начала ХХ века.