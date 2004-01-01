Невыносимый климат арктической части Якутии. Вечная мерзлота. Большую часть года здесь отрицательная температура и всегда холодная земля. Зимой температура достигает 65 градусов ниже нуля. Здесь нет телефонной связи и электричества. А отсутствие дорог усложняет передвижение. Жизнь в таких условиях связана с ежедневной борьбой со стихией и самим собой. В сотнях километрах от ближайшего населенного пункта, человек может рассчитывать только на самого себя. Этот суровый край притягивает людей, ищущих свободу и независимость. Герой картины, коневод, большую часть года живет в тундре ухаживая за табуном. С каждым годом Сергей все больше и больше время проводит вдали от деревни, встречаясь с семьей лишь несколько раз в году на празднике коневодов и привозя мясо домой. Он чувствует себя чужаком в родном доме и практически теряет связь с семьей. Изнуряющий быт севера ставит человека перед самым тяжелым выбором – кто он на самом деле.

Год: 2015

Страна: Россия

Режиссер: Михаил Барынин

Сценарий: Михаил Барынин

Композитор: Моисей Кобяков

Жанр: документальный

Продолжительность: 93 мин.