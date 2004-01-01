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По замыслу организаторов «Северный Характер: greenscreen» посредством кинематографа напомнит об общей борьбе России и Норвегии против нацизма.

В октябре нынешнего года исполняется 75 лет освобождению Красной армией Восточного Финнмарка (Северная Норвегия). Памятной дате приурочен показ художественного фильма «Под каменным небом» (СССР, Норвегия, 1974 г., режиссёры - Игорь Масленников, Кнут Андерсен).

В конкурсной программе фестиваля «Северный Характер: greenscreen» заявлено 12 документальных и короткометражных игровых фильмов режиссёров России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Их мастерство будут оценивать члены международного жюри, в состав которого вошли ведущие режиссёры стран–участниц Баренц-региона.

Особым гостем кинофестиваля станет советский и российский режиссёр Павел Чухрай, который лично представит свою ленту «Холодное танго» (2017 г.) норвежским и российским зрителям.

В программу фестиваля включен внеконкурсный показ ленты «Северный травелог» и творческая встреча с автором Кирой Яаскилайнен (Финляндия).

В рамках фестиваля откроются фотовыставки Александра Мазурова «Лофотены» и Светланы Отиновой «Красота Севера». Для участников, гостей, жителей Киркенеса и Никеля подготовлена большая развлекательная программа: концерты норвежской группы «Группа крови», российских музыкальных команд «ШишDA Малина» и «Партизан FM».

Кинопоказы:

Киркенес – Библиотека Сёр-Варангера, «Самовар-театр».

Никель – Центральная библиотека, Визит-центр заповедника «Пасвик», Арт-центр «Вторая школа», ДК «Восход».

II Международный фестиваль экологического и социального кино «Северный Характер: greenscreen» проводитАНО «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Правительства Мурманской области, Фонда Президентских грантов, коммуны Сёр-Варангер. Партнёрами фестиваля выступили администрации Печенгского района и пгт Никель, радиостанция «Большое Радио», Визит-центр заповедника «Пасвик», Арт-центр «Вторая школа», Библиотека Сёр-Варангера, «Самовар-театр».