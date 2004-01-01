Северный бизнес форум

Уже недостаточно идти в ногу со временем! Нужно создавать будущее сегодня!

Получи заряд энергии и вдохновляющие идеи! Новый формат взаимодействия гостей и спикеров!

Мы создали единое бизнес-пространство и объединили предпринимателей разных областей и сфер бизнеса для обмена опытом и знаниями.

Что Вас ждет:

атмосфера единомыслия

work shop

нетворкинг

Вам с нами по пути, если Вы:

бизнесмен или бизнесвумен

человек, который ищет новые бизнес идеи

вы постоянно учитесь и открыты новому

вам интересны новые контакты и общение

вы ищите бизнес – партнеров, клиентов или сотрудников

вам нравится с пользой проводить время

Программа:

8 ноября (среда):

13:30 Регистрация. Фотосессия

14:00 Интерактив. Знакомство

14:20 «Как привлечь в свой бизнес миллениалов», Наталья Вышеславцева

15:00 Нетворкинг

15:20 «Миссия выполнима, или другие приключения предпринимателей», Екатерина Балковская

16:00 Кофе-брейк. Нетворкинг

16:40 «Суровый северный тайм-менеджмент», Владимир Воронович

17.20 Финальный нетворкинг

9 ноября (четверг)

14:30 Регистрация. Фотосессия

15:00 «Как покупать с максимальной выгодой?», Юлия Свищ

15:20 «UDS Game: глазами предпринимателя», Антон Загвоздкин

16.00 Успешные кейсы в Мурманске:

Свадебный декор «М-Студио». Милена Белова, собственник бизнеса.

Медицинский центр «Медика». Виктория Балашова, директор медицинского центра.

16:40 Кофе-брейк

17:00 «Smart-business, или новый взгляд на франчайзинг», Александр Попов

17:45 Ответы на вопросы

10 ноября (пятница)



14:00 «Как планировать эффективно свой день?», Владимир Воронович

Вход свободный строго по регистрации.