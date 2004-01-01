Северный бизнес форум
III форум для предпринимателей
III форум для предпринимателей
Уже недостаточно идти в ногу со временем! Нужно создавать будущее сегодня!
Получи заряд энергии и вдохновляющие идеи! Новый формат взаимодействия гостей и спикеров!
Мы создали единое бизнес-пространство и объединили предпринимателей разных областей и сфер бизнеса для обмена опытом и знаниями.
Что Вас ждет:
атмосфера единомыслия
work shop
нетворкинг
Вам с нами по пути, если Вы:
бизнесмен или бизнесвумен
человек, который ищет новые бизнес идеи
вы постоянно учитесь и открыты новому
вам интересны новые контакты и общение
вы ищите бизнес – партнеров, клиентов или сотрудников
вам нравится с пользой проводить время
Программа:
8 ноября (среда):
13:30 Регистрация. Фотосессия
14:00 Интерактив. Знакомство
14:20 «Как привлечь в свой бизнес миллениалов», Наталья Вышеславцева
15:00 Нетворкинг
15:20 «Миссия выполнима, или другие приключения предпринимателей», Екатерина Балковская
16:00 Кофе-брейк. Нетворкинг
16:40 «Суровый северный тайм-менеджмент», Владимир Воронович
17.20 Финальный нетворкинг
9 ноября (четверг)
14:30 Регистрация. Фотосессия
15:00 «Как покупать с максимальной выгодой?», Юлия Свищ
15:20 «UDS Game: глазами предпринимателя», Антон Загвоздкин
16.00 Успешные кейсы в Мурманске:
16:40 Кофе-брейк
17:00 «Smart-business, или новый взгляд на франчайзинг», Александр Попов
17:45 Ответы на вопросы
10 ноября (пятница)
14:00 «Как планировать эффективно свой день?», Владимир Воронович
Вход свободный строго по регистрации.