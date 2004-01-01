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Северный бизнес форум

III форум для предпринимателей 

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События: Учеба, Лекции.

Уже недостаточно идти в ногу со временем! Нужно создавать будущее сегодня! 

Получи заряд энергии и вдохновляющие идеи! Новый формат взаимодействия гостей и спикеров!

Мы создали единое бизнес-пространство и объединили предпринимателей разных областей и сфер бизнеса для обмена опытом и знаниями.

Что Вас ждет:

атмосфера единомыслия
work shop
нетворкинг

Вам с нами по пути, если Вы: 
бизнесмен или бизнесвумен 
человек, который ищет новые бизнес идеи 
вы постоянно учитесь и открыты новому 
вам интересны новые контакты и общение 
вы ищите бизнес – партнеров, клиентов или сотрудников 
вам нравится с пользой проводить время

Программа:

8 ноября (среда):

13:30 Регистрация. Фотосессия
14:00 Интерактив. Знакомство 
14:20 «Как привлечь в свой бизнес миллениалов», Наталья Вышеславцева 
15:00 Нетворкинг
15:20 «Миссия выполнима, или другие приключения предпринимателей», Екатерина Балковская 
16:00 Кофе-брейк. Нетворкинг
16:40 «Суровый северный тайм-менеджмент», Владимир Воронович 
17.20 Финальный нетворкинг

9 ноября (четверг)

14:30 Регистрация. Фотосессия 
15:00 «Как покупать с максимальной выгодой?», Юлия Свищ 
15:20 «UDS Game: глазами предпринимателя», Антон Загвоздкин 
16.00 Успешные кейсы в Мурманске:

  • Свадебный декор «М-Студио». Милена Белова, собственник бизнеса.
  • Медицинский центр «Медика». Виктория Балашова, директор медицинского центра. 

16:40 Кофе-брейк
17:00 «Smart-business, или новый взгляд на франчайзинг», Александр Попов
17:45 Ответы на вопросы

10 ноября (пятница) 

14:00 «Как планировать эффективно свой день?», Владимир Воронович

Вход свободный строго по регистрации.

AZIMUT
8 ноября
13:30
9 ноября
14:30
10 ноября
14:00

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