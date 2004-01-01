Северному характеру – 10 лет

С 2008 года в Мурманской области проходит Международный кинофестиваль «Северный Характер». За десять лет своей истории он стал визитной карточкой региона, местом открытий новых имён в документальном и игровом кино. В этом году юбилейный «Северный Характер» проводится в статусе «Национальное событие 2017 года».

Кинофестиваль «Северный Характер» организует Телекомпания ТВ-21 при поддержке Правительства Мурманской области и Компании «Норникель».

Гости музея увидят афиши, призы, фотографии, сувениры международного фестиваля телефильмов и телепрограмм «Северный характер» за десятилетний период.

В рамках открытия главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области Дмитрий Анатольевич Ермолаев представит свою новую монографию «На Мурмане снимается кино» и кратко расскажет об истории создания кинолент в Заполярье.