Пожалуй, главное гастрономическое событие мая. Покорившая столицу сокровищница северной кухни – теперь в Мурманске!

31 мая отложите все дела и приходите в «Царскую Охоту» на эксклюзивный ужин «Северное Сияние» от нашего знаменитого шеф-повара Светланы Козейко. Вас ждут блюда, достойно представившие нашу область в проекте «Гастрономическая карта России». Их высоко оценило международное жюри – попробуйте и вы!

За ужином вы сможете отведать знаменитую «Соленую треску в диких ягодах», а также различные вариации блюд из оленины, мурманского краба и гребешка. А на десерт гостям подадут восхитительную бриошь с клубникой и черничным медом!

Не упустите возможность приобщиться к высокой кухне!