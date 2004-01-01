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Северное сияние

Авторский ужин от Светланы Козейко

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События: Ужин.

Пожалуй, главное гастрономическое событие мая. Покорившая столицу сокровищница северной кухни – теперь в Мурманске!

31 мая отложите все дела и приходите в «Царскую Охоту» на эксклюзивный ужин «Северное Сияние» от нашего знаменитого шеф-повара Светланы Козейко. Вас ждут блюда, достойно представившие нашу область в проекте «Гастрономическая карта России». Их высоко оценило международное жюри – попробуйте и вы!

За ужином вы сможете отведать знаменитую «Соленую треску в диких ягодах», а также различные вариации блюд из оленины, мурманского краба и гребешка. А на десерт гостям подадут восхитительную бриошь с клубникой и черничным медом!

Не упустите возможность приобщиться к высокой кухне!

Цены

2500 р.

Бронь столов по телефону: +7 (8152) 25 52 24

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