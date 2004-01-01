Данный турнир является самым старейшим турниром по борьбе с участием иностранных спортсменов. В свое время он являлся одним из основных стартов для спортсменов сборных команд страны. Постоянными участниками соревнований являются спортсмены из Финляндии, Швеции и Норвегии. До 2002 года победителям турнира присваивалось звание Мастера спорта СССР и России. Почетными гостями турнира в разные года были Александр Карелин (Россия, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион), Ен Ренинген (Норвегия, двукратный Олимпийский чемпион)

Почетные гости 44 традиционного турнира «Северное сияние»:

Мишин Алексей Владимирович – заслуженный мастер спорта РФ, Олимпийский Чемпион 2004 года, Чемпион Мира 2007, шестикратный Чемпион Европы, многократный Чемпион России по греко-римской борьбе.

Широких Алексей Александрович – мастер спорта международного класса, Чемпион Мира среди студентов, президент Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга.