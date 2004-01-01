Ограничения: от 15 до 30 лет

Конкурс «Северная Красавица» – уникальный проект, ставший национальным достоянием и гордостью. Он стал визитной карточкой России, а также профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов участниц. Все победительницы конкурса становятся узнаваемыми и успешными.

Миссия конкурса

Выявить самых достойных претенденток на звание «Северная красавица» и обеспечить победительницам профессиональное развитие и звездный карьерный рост.

Задачи:

Создать из обладательницы короны , символ новой, успешной, красивой, интеллектуальной и развивающейся девушки.

Сделать из финальной церемонии конкурса лучший проект в области красоты.

К участию приглашаются девушки в возрасте от 15 до 30 лет.

Заявки на участие принимаются на электронный адрес: Sandra531@mail.ru