Северная Красавица
Кастинг конкурса красоты
Кастинг конкурса красоты
Конкурс «Северная Красавица» – уникальный проект, ставший национальным достоянием и гордостью. Он стал визитной карточкой России, а также профессиональным трамплином для реализации амбициозных планов участниц. Все победительницы конкурса становятся узнаваемыми и успешными.
Миссия конкурса
Выявить самых достойных претенденток на звание «Северная красавица» и обеспечить победительницам профессиональное развитие и звездный карьерный рост.
Задачи:
Создать из обладательницы короны , символ новой, успешной, красивой, интеллектуальной и развивающейся девушки.
Сделать из финальной церемонии конкурса лучший проект в области красоты.
К участию приглашаются девушки в возрасте от 15 до 30 лет.
Заявки на участие принимаются на электронный адрес: Sandra531@mail.ru
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