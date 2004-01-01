Северная душа. Эдвард Мунк и Фёдор Достоевский.
Лекция известного норвежского русиста Петера Норманна Воге о влиянии Достоевского на творчество Мунка
Лекция известного норвежского русиста Петера Норманна Воге о влиянии Достоевского на творчество Мунка
При поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске, а также Центра норвежской литературы за рубежом (NORLA) 19 мая в Мурманской областной научной библиотеке Петер Норманн Воге прочитает лекцию «Северная душа. Эдвард Мунк и Фёдор Достоевский».
Из лекции вы узнаете о влиянии, которое оказал Федор Достоевский на Эдварда Мунка, о родстве душ двух великих творцов. Вдохновение, почерпнутое норвежским художником у русского писателя столь велико, что некоторые исследователи называют картину «Крик» иллюстрацией к «Преступлению и наказанию».
Лектор рассмотрит культурные и социальные предпосылки такого значения великого русского писателя для норвежской культуры. Творчество Достоевского не только помогло Эдварду Мунку стать тем художником, которого мы знаем, но и способствовало зарождению движения «Современного прорыва» в литературе Норвегии.
Петер Норманн Воге – норвежский славист, философ, культуролог, лектор, журналист и писатель, автор монографий, в том числе книги «Федор Достоевский: свержение идолов» (2003) и сборника эссе «Достоевский в диалоге» (2016).
Последние отзывы
Данная лекция очень привлекла заявленной темой и громким именем профессора.
Лекцию ждали, с удовольствием на неё пришли, но были крайне неприятно удивлены, когда столкнулись с отвратительной подачей материала!!!
Вопросов несколько: если перед нами столь компетентный и глубоко эрудированный профессор в данной области, то почему лекция читалась с листка, а не рассказывалась, как это должно быть в такой ситуации.
Во-вторых, переводчик, которая также зачитывала с листка информацию. В итоге для слушателей создавалась языковая мешанина с перерывами, что мешало восприятию информации и способствовало полной потере связей и смысла подаваемого материала.
В связи с этим возникает вопрос: зачем на лекции норвежский профессор, если переводчик (или кто угодно другой) мог бы встать и просто с листа зачитать перед слушателями всю информацию?
Но, вероятно, первостепенная цель была заявить громкое имя и показать, "какие люди" к нам приезжают.
По организации в целом всё было неплохо: приглашен консул, телевидение, которое в столь небольшом помещении, вероятно, кому-то и могло помешать, но это уже неизбежность.
Мест всем пришедшим не хватило. Но это объясняется, во-первых, тем, что вход был свободный, а главное тем, что туда, было видно, преподаватели "согнали" своих студентов. Они и составили основной контингент присутствующих.
Хотелось бы больше не только высокоуровневых мероприятий в городе, но и достойной их организации.