При поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске, а также Центра норвежской литературы за рубежом (NORLA) 19 мая в Мурманской областной научной библиотеке Петер Норманн Воге прочитает лекцию «Северная душа. Эдвард Мунк и Фёдор Достоевский».

Из лекции вы узнаете о влиянии, которое оказал Федор Достоевский на Эдварда Мунка, о родстве душ двух великих творцов. Вдохновение, почерпнутое норвежским художником у русского писателя столь велико, что некоторые исследователи называют картину «Крик» иллюстрацией к «Преступлению и наказанию».

Лектор рассмотрит культурные и социальные предпосылки такого значения великого русского писателя для норвежской культуры. Творчество Достоевского не только помогло Эдварду Мунку стать тем художником, которого мы знаем, но и способствовало зарождению движения «Современного прорыва» в литературе Норвегии.

Петер Норманн Воге – норвежский славист, философ, культуролог, лектор, журналист и писатель, автор монографий, в том числе книги «Федор Достоевский: свержение идолов» (2003) и сборника эссе «Достоевский в диалоге» (2016).