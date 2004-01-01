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Северная душа. Эдвард Мунк и Фёдор Достоевский.

Лекция известного норвежского русиста Петера Норманна Воге о влиянии Достоевского на творчество Мунка

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События: Лекции.

При поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске, а также Центра норвежской литературы за рубежом (NORLA) 19 мая в Мурманской областной научной библиотеке Петер Норманн Воге прочитает лекцию «Северная душа. Эдвард Мунк и Фёдор Достоевский».

Из лекции вы узнаете о влиянии, которое оказал Федор Достоевский на Эдварда Мунка, о родстве душ двух великих творцов. Вдохновение, почерпнутое норвежским художником у русского писателя столь велико, что некоторые исследователи называют картину «Крик» иллюстрацией к «Преступлению и наказанию».

Лектор рассмотрит культурные и социальные предпосылки такого значения великого русского писателя для норвежской культуры. Творчество Достоевского не только помогло Эдварду Мунку стать тем художником, которого мы знаем, но и способствовало зарождению движения «Современного прорыва» в литературе Норвегии.

Петер Норманн Воге – норвежский славист, философ, культуролог, лектор, журналист и писатель, автор монографий, в том числе книги «Федор Достоевский: свержение идолов» (2003) и сборника эссе «Достоевский в диалоге» (2016).

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Последние отзывы

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    Анастасия, сегодня в 12:48 #1
    Как сказала работник библиотеки в начале мероприятия, в Мурманске немного событий высокого уровня, и, тем более, нас редко посещают со своими лекциями профессора зарубежных университетов. Это правда.
    Данная лекция очень привлекла заявленной темой и громким именем профессора.
    Лекцию ждали, с удовольствием на неё пришли, но были крайне неприятно удивлены, когда столкнулись с отвратительной подачей материала!!!
    Вопросов несколько: если перед нами столь компетентный и глубоко эрудированный профессор в данной области, то почему лекция читалась с листка, а не рассказывалась, как это должно быть в такой ситуации.
    Во-вторых, переводчик, которая также зачитывала с листка информацию. В итоге для слушателей создавалась языковая мешанина с перерывами, что мешало восприятию информации и способствовало полной потере связей и смысла подаваемого материала.
    В связи с этим возникает вопрос: зачем на лекции норвежский профессор, если переводчик (или кто угодно другой) мог бы встать и просто с листа зачитать перед слушателями всю информацию?
    Но, вероятно, первостепенная цель была заявить громкое имя и показать, "какие люди" к нам приезжают.
    По организации в целом всё было неплохо: приглашен консул, телевидение, которое в столь небольшом помещении, вероятно, кому-то и могло помешать, но это уже неизбежность.
    Мест всем пришедшим не хватило. Но это объясняется, во-первых, тем, что вход был свободный, а главное тем, что туда, было видно, преподаватели "согнали" своих студентов. Они и составили основной контингент присутствующих.
    Хотелось бы больше не только высокоуровневых мероприятий в городе, но и достойной их организации.

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