Север – Юг

Светлана Александровна – профессиональный художник, работающая в нескольких направлениях: барельеф, настенная роспись, станковая живопись, акварель, авторская кукла.

Художница родилась в Тверской области. Росла в окружении картин и книг, так как отец был художником, а мама – библиотекарем. С отличием окончила Тверское художественное училище им. А.Г. Венецианова. В 2000 г. переехала на родину мужа в г. Мурманск.

Участница выставок в Твери, Санкт-Петербурге, Кировске, Мурманске. Любимая техника живописи - акварель. Увлечение последних лет – авторская кукла.

На выставке представлены работы, посвященные неброской красоте северной природы, а также «Крымский цикл» – акварели, написанные в Крыму. Эта часть экспозиции выставляется впервые, также как и пейзажи средней полосы. Представлено 30 работ.