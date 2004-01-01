Областная научная библиотека запускает проект ток-шоу «Север в лицах», посвященный историям успеха на Севере. Ключевой посыл проекта - на Севере можно жить, творить, учить, развиваться и добиваться успеха!

В ходе живого общения с известными северянами зрители узнают, что мотивирует на успешную деятельность, как жить на Севере креативно, смогут задать вопросы героям. Гость первой встречи - министр культуры Мурманской области и театральный режиссер Евгений Гоман.