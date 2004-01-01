Север в каждом из нас!
Проект, где на одной площадке встречаются работы профессиональных, молодых и начинающих художников Мурманска и Мурманской области
Проект, где на одной площадке встречаются работы профессиональных, молодых и начинающих художников Мурманска и Мурманской области
В экспозиции представлены графические работы Дмитрия Новицкиого, Марии Михайленко, Вероники Вологжанниковой и Ольги Лобановой.
Вторая часть экспозиции - это плакаты и оригинальные эскизы к ним, посвященные городам Заполярья. В разработке плакатов участвовали художники Мурманской области, студенты и учащиеся художественных школ.
Выставка уже посетила несколько городов Кольского полуострова и теперь её могут увидеть мурманчане.
Выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Выставка изданий к Международному женскому дню 8 марта