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Север в каждом из нас!

Проект, где на одной площадке встречаются работы профессиональных, молодых и начинающих художников Мурманска и Мурманской области

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События: Выставки.

В экспозиции представлены графические работы Дмитрия Новицкиого, Марии Михайленко, Вероники Вологжанниковой и Ольги Лобановой.

Вторая часть экспозиции - это плакаты и оригинальные эскизы к ним, посвященные городам Заполярья. В разработке плакатов участвовали художники Мурманской области, студенты и учащиеся художественных школ.
Выставка уже посетила несколько городов Кольского полуострова и теперь её могут увидеть мурманчане.

Областная научная библиотека
c 15 марта по 30 апреля

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