Север России

Молодой фотограф Анастасия Ефимова приехала в Мурманск из поселка Раякоски, необыкновенно красивого мета – самой северной точкой мира, где пересекаются границы трех стран. Анастасия – студентка Мурманского государственного арктического университета, будущий специалист в сфере туризма.

Настя училась мастерству в фотостудии известного фотохудожника Вячеслава Смоленского. «В студии меня научили видеть кадры, отсеивать обыденные и ничем не привлекательные, находить удивительные моменты, показали как должен быть построен гармоничный кадр и как его сделать. Мне кажется, чтобы быть фотографом надо родиться художником, развивать в себе этот талант и никогда не останавливаться» – говорит Анастасия.

Каждая фотография Насти наполнена чувствами и особой атмосферой. Можно погрузиться в обстановку на снимке и почувствовать ветер, мягко падающие снежинки, солнце, светящее на вас.

На выставке представлены фотографии Севера России: Мурманской и Архангельской областей. Некоторые работы участвовали в конкурсах и получали заслуженные награды.