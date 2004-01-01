Север – любовь и жизнь моя

Валентина Ивановна Петрова – живописец, поэт.

Родилась 18 января 1940 года в деревне Гончаровка Воронежской области. С 1962 года проживает в городе Кировске. В 1967 году окончила Московский университет им. Н.К. Крупской по курсу живописи. С 1969 года участник городских, областных, зональных, всесоюзных выставок.

С 1978 года участник творческих командировок в Арктику на полярные станции. Первый рейс состоялся в 1979 году на рудовозах «Дедовск» и «Адмирал Ушаков». Второй – в 1980 году, в составе творческой группы «Арктика» Мурманского обкома ВЛКСМ на корабле «Капитан Вавилов».

В 1980 году принята в творческую группу «Арктика».

С 1986 года — член творческого объединения «Мастер» города Апатиты.

Валентина Ивановна участник творческого Союза Хибинских литераторов «Алаш». Её стихи публиковались в сборниках кировских поэтов, в мурманском альманахе «Площадь Первоучителей». Первый авторский сборник стихов «Откровение» вышел в 2003 г. За ним последовали: «Путевые заметки», «20 лет в Хибинах», «Притчи», «Весёлые занятия», «Разноцветные сказки». В её творческом портфеле поэмы: «За перевалом времени», «Рождение города», «Хибинская эпопея А.Е. Ферсмана».

Объединяющее начало в творчестве В.И. Петровой – любовь и верность Северу.

Главная тема – заполярная природа, заснеженные Хибинские горы, льды, побережье Северного Ледовитого океана и множество полевых и садовых цветов, собранных в букеты.

Ретроспективная выставка «Север – любовь и жизнь моя» приурочена к юбилею художника. В экспозиции можно увидеть картины, посвященные Арктике, всего — около 70 работ.