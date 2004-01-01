Север – край без границ

Экспозиция знакомит с творческими работами Дмитрия Горшенева. Дмитрий – член фотоклуба «Народная фотостудия Мурманск». Для него фотография – хобби и отдых, возможность поделиться впечатлениями с близкими людьми и единомышленниками. Горшенев – участник трех фотопроектов, посвященных Мурманской области и городу Мурманску: «Здесь мой причал…», «Русская Лапландия», «От моря Баренца до моря Белого».

Дмитрий активно экспонируется на клубных фотовыставках: «Глазами северян», «Вода и лед, камень и жизнь» (Финляндия), «С любовью к северу» (Латвия). В творческой копилке автора – несколько персональных выставок, прошедших в Мурманске, Североморске, Заполярном и Пскове. Снимки Дмитрия публиковались в журнале «Отдых в России», периодических изданиях Мурманска. Фото Горшенева «Мурманские свиристели» демонстрировалось на Всероссийской экспозиции в Московском доме художника в честь открытия Года культуры России.

Фотография всегда отражает точку зрения автора – в объектив попадает именно то, что он считает наиболее значимым. Снимки Дмитрия погружают в магическую красоту Кольского полуострова: прелесть заполярной осени, волшебство снежной зимы, полярная ночь, мистическое и непредсказуемое северное сияние, полуночное солнце, освещающее притихшую заполярную природу.

Часть экспонатов выставки будет представлена в мультимедийном формате. Экспозиция покажет живописные уголки края с самых захватывающих ракурсов.