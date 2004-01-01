Сергей Волчков – лауреат международных конкурсов, молодой артист с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью.



Каждый его концерт – искренний, душевный диалог со слушателем. Зрители стоя встречают Сергея во всех концертных залах страны шквалом аплодисментов, с большой искренностью дарят артисту признания в любви, подарки, цветы и просят приехать в следующем концертном сезоне.



Живой звук, виртуозные музыканты! Положительные эмоции и хорошее настроение всем обеспечено! Ждём вас!