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Сергей Волчков

Победитель 2 сезона популярного вокального проекта «Голос» с новой сольной программой

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События: Концерты.

Сергей Волчков – лауреат международных конкурсов, молодой артист с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью.

Каждый его концерт – искренний, душевный диалог со слушателем. Зрители стоя встречают Сергея во всех концертных залах страны шквалом аплодисментов, с большой искренностью дарят артисту признания в любви, подарки, цветы и просят приехать в следующем концертном сезоне.

Живой звук, виртуозные музыканты! Положительные эмоции и хорошее настроение всем обеспечено! Ждём вас!

Атлантика
2 марта
19:00
Цены

Телефон Кассы: 70-13-25

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