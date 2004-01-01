Сергей Трофимов
Концерт одного из самых душевных исполнителей на отечественной эстраде
Концерт одного из самых душевных исполнителей на отечественной эстраде
Более чем за два десятилетия на сцене Заслуженный артист России Сергей Трофимов обрел свой собственный ни на кого не похожий стиль. Его песни проникают глубоко в душу. Его слова затрагивают самые обычные жизненные ситуации и так чутко раскрывают философский смысл основных проблем российского общества.
Он один из тех музыкантов, который ведет постоянную живую беседу с публикой, производя в зале общее единение. Зритель вовлечен в беседу, зачастую прерывающуюся заливистым смехом, а затем наедине со своей душой слушает очередную композицию автора, находя в ней себя.
Секрет успеха Сергея в умении исключительно музыкальными и вокальными приемами донести чувства, поделиться своей энергетикой, заставить зрителя все время концерта радоваться и сопереживать автору, подпевать и хлопать в ладоши, без устали танцевать в совсем не предназначенных для этого проходах концертных залов.
Приходите провести вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными!
2000-3500 р.
707-807