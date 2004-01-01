Более чем за два десятилетия на сцене Заслуженный артист России Сергей Трофимов обрел свой собственный ни на кого не похожий стиль. Его песни проникают глубоко в душу. Его слова затрагивают самые обычные жизненные ситуации и так чутко раскрывают философский смысл основных проблем российского общества.

Он один из тех музыкантов, который ведет постоянную живую беседу с публикой, производя в зале общее единение. Зритель вовлечен в беседу, зачастую прерывающуюся заливистым смехом, а затем наедине со своей душой слушает очередную композицию автора, находя в ней себя.

Секрет успеха Сергея в умении исключительно музыкальными и вокальными приемами донести чувства, поделиться своей энергетикой, заставить зрителя все время концерта радоваться и сопереживать автору, подпевать и хлопать в ладоши, без устали танцевать в совсем не предназначенных для этого проходах концертных залов.

Приходите провести вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными!