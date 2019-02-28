Сергей Пенкин - уникальный артист мирового уровня, «король эпатажа и мистер экстравагантность» российской эстрады. Его концерты всегда яркие и зрелищные, подобные магическим мистериям, оформленные с особым изяществом и вкусом. Каждая песня – это моноспектакль.Сергей - из тех артистов, которые максимально проявляют себя именно в живом концерте. Голос певца, соблазнительно-манящий, обволакивающий, диапазоном в четыре октавы, занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Западные шлягеры, шедевры мировой классики в современных аранжировках, поп-композиции и многое другое - все это можно услышать в его исполнении.

Певец всегда идет в ногу со временем, делая при этом то, что подсказывает ему сердце: доверительный и уважительный тон общения с залом, блестящее умение расположить к себе публику и представить каждую песню, редкие доброта и сердечность без грамма пошлости.«Feelings», «Дождь осенний», «В другую весну», «Призрак оперы», «Памяти Карузо», «Ария мистера Х» - эти хиты, а также премьеры новых песен ждут поклонников артиста.

Новая концертная программа и потрясающий живой звук - все это ждет вас на концерте Сергея Пенкина.