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Сергей Пенкин – один из самых ярких и необычных артистов на российской эстраде. Его творческая биография началась c маленькой сцены модного ресторана в Лужниках 25 лет назад.

Прошло совсем немного времени, и Сергея стали приглашать с концертами на самые престижные площадки, весь бомонд Москвы съезжался посмотреть на яркого и непохожего ни на кого артиста с широким диапазоном и необычным тембром голоса.

В конце 80-х, в период становления российского шоу-бизнеса, Сергей Пенкин всегда был на шаг впереди: шокирующие костюмы ярких цветов и необычные головные уборы. Такие были разве что у Элтона Джона, Майкла Джексона или Боя Джорджа.

Пенкин действительно был в авангарде, и первым, из тогда еще советских артистов, вышел на сцену в столь смелом образе. Публика, уставшая от гимнов и серых будней, приняла Сергея мгновенно и по достоинству оценила его творчество.

Как ни странно, первые гастроли Пенкина прошли именно за границей. Западные промоутеры сразу же отметили необычный стиль молодого певца и его умение исполнять русские народные песни в современных обработках. Его концерты пользовались бешеной популярностью, народ хотел видеть необычного самородка из далекой и непонятной России. Но, гастролируя за рубежом, Сергей спровоцировал негативное отношение советских властей, и они перекрыли ему дорогу в Гнесинку, куда певец пытался поступить одиннадцать лет подряд.

Но Сергей очень сильный и целеустремленный человек: он продолжал свои выступления, хоть и находился под пристальным наблюдением специальных служб. Он даже не побоялся превратить свою квартиру в место встреч известных и часто запрещенных художников, актеров, спортсменов и певцов. Именно у него дома можно было получить глоток свободы: посмотреть западный фильм или концерт.

Сергей идет в ногу со временем, делая при этом то, что подсказывает ему сердце. Зрители же принимают его таким, каков он есть.