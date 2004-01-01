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Сергей Овчарук

Мастер-класс по здоровому питанию

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События: Мастер-класс.

Сергей Овчарук шеф – поваром аюрведической кухни. Вы узнаете, что такое Аюрведическое питание, его принципы, которые можно использовать дома, у себя на кухне. Специи, как ими правильно пользоваться. Типы телосложения, какому типу какое питание подходит и почему. Какая пища как на нас воздействует, как с помощью правильно подобранного питания изменить свое настроение и здоровье. Приходите будет интересно!

Цены

Вход свободный

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