Сергей Овчарук шеф – поваром аюрведической кухни. Вы узнаете, что такое Аюрведическое питание, его принципы, которые можно использовать дома, у себя на кухне. Специи, как ими правильно пользоваться. Типы телосложения, какому типу какое питание подходит и почему. Какая пища как на нас воздействует, как с помощью правильно подобранного питания изменить свое настроение и здоровье. Приходите будет интересно!



