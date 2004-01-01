Сергей Летов
Концерт основателя музыкального издания «Пентаграмма»
Концерт основателя музыкального издания «Пентаграмма»
Российский музыкант, саксофонист, импровизатор, основатель музыкального издания «Пентаграмма», занимается мастерингом компакт-дисков. Старший брат Егора Летова.
Сергей Летов играет на саксофонах, бас-кларнете, флейтах, этнических деревянных духовых инструментах, духовых MIDI-контроллерах Akai EWI USB и Yamaha WX-5, инструментах собственного изобретения.
550-900 руб
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