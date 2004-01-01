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Сергей Летов

Концерт основателя музыкального издания «Пентаграмма»

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События: Концерты.

Российский музыкант, саксофонист, импровизатор, основатель музыкального издания «Пентаграмма», занимается мастерингом компакт-дисков. Старший брат Егора Летова.

Сергей Летов играет на саксофонах, бас-кларнете, флейтах, этнических деревянных духовых инструментах, духовых MIDI-контроллерах Akai EWI USB и Yamaha WX-5, инструментах собственного изобретения.

Rock'n'Roll music bar
18 сентября
19:00
Цены

550-900 руб

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