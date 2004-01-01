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Сергей Гармаш

Исполнительский вечер «Всякому безобразию есть свое приличие»

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События: Творческие вечера, Концерты.

Сергей Гармаш – великолепный актер театра и кино, искренний и убедительный в любой из своих многочисленных ролей; он – действительно «народный» артист, любимый и уважаемый миллионами зрителей за талант и преданность своей профессии.

Гармаш создал немало великолепных образов, запомнился по театральным постановкам «Современника», кинофильмам «Время танцора», «Ворошиловский стрелок», «Любовник», «12», «Стиляги», по сериалам «Каменская» и др. Работая с ведущими кинорежиссерами, такими как В. Абдрашитов, С. Говорухин, П. Лунгин, Н. Михалков, В. Тодоровский, В.Хотиненко, Т. Бекмамбетов.

ДК им. С.М. Кирова
23 апреля
19:00
Цены
  • 1000 - 2000 р. 
  • Справки по телефону: 707-807

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