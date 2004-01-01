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Сергей Дроботенко уже давно и успешно занял свою нишу на юмористическом Олимпе. Сначала он запомнился тысячам зрителей студенческих фестивалей в Омске и в Томске, где в 1994-ом и в 1996-ом годах получал призы и как лучший актёр, и как лучший автор. Затем с ним познакомилась и полюбила столичная публика после участия в 1999-ом году в Международном конкурсе артистов сатиры и юмора, где Дроботенко стал лауреатом. Наконец, его узнали миллионы телезрителей как одного из самых ярких актёров передачи «Аншлаг». Вскоре Сергей стал бессменным ведущим и участником фестиваля сатиры и юмора в Юрмале, который с этого года проходит в Сочи.

Последняя сольная программа Сергея Дроботенко – яркое подтверждение того, что артист находится в прекрасной творческой форме. К сожалению, современное телевидение не даёт возможности раскрыть исполнителя полностью, публика может увидеть артиста «во всей красе» только на его сольных концертах. Так называемые «живые» концерты Сергея Дроботенко всегда пользуются огромным успехом. Во-первых, зрители имеют возможность одними из первых увидеть некоторые абсолютно новые номера. Во-вторых, даже известные публике монологи звучат в полном объёме, без цензуры телевизионных редакторов. И, наконец, в-третьих, очень многие моменты представления строятся на импровизации, на интерактивном общении с залом. В плане экспромтов Сергея считают одним из лучших даже коллеги по жанру, он несколько раз становился победителем популярного импровизационного шоу «Слава Богу, ты пришёл!». Экспромты Сергею даются легко, поскольку он – автор практически всех произведений, исполняемых со сцены. Кроме того, его произведения исполняют такие звёзды разговорного жанра как Елена Степаненко, Владимир Винокур, Елена Воробей, Максим Галкин, Игорь Маменко, Ефим Шифрин и другие.

Во время сольных концертов в программе звучит немало музыкальных номеров и пародий, которые исполняются только вживую, и многие из которых никогда не покажут в эфире телевизионных каналов. Кроме того, зачастую в конце вечера артист устраивает своеобразный «концерт по заявкам», исполняя номера по просьбам зрителей. По поводу продолжительности концерта сам Сергей шутит так: «Я всегда работаю до последнего зрителя».

Сольный концерт Сергея Дроботенко – это прекрасная возможность не только отдохнуть и от души насмеяться, но и раскрыть новые грани таланта этого потрясающего артиста.