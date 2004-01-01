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Неутомимый уральский романтик, последний участник легендарного Свердловского Рок-клуба и бессменный лидер группы «Смысловые Галлюцинации» начинает сольную карьеру. Вечно Молодой представитель Екатеринбурга в декабре объявил о завершении 25-летней истории группы «Смысловые Галлюцинации». Коллектив ушел в Вечность на пике популярности, венцом музыкальной деятельности стал двойной альбом «Трудных Времён Песни», а концертную точку музыканты поставили аншлагом в столичном Крокус Сити Холле в декабре 2016 года. Новый проект Сергея Бобунца – это не только смелый шаг и отсутствие страха перед экспериментами, это еще и все хиты группы «Смысловые Галлюцинации» в классическом мощном звучании. Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями, придутся по сердцу всем неравнодушным поклонникам современного рок-н-ролла. Первая большая публичная презентация программы состоится на фестивале Нашествие 2017, Сергей Бобунец – единственный неизменный участник всех фестивалей Нашествие с 1999 года. Музыкант, поэт, композитор и продюсер из Екатеринбурга является живым талисманом Главного Приключения Года.