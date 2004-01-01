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Сердце Женщинны

Выставка графики Мееровича Александра Аркадьевича 

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События: Выставки.

Александр Меерович работает преимущественно в графических техниках. Выставка «Сердце Женщинны» – это работы, созданные в 2016 году.

Абсолютно неслучайно автор выбрал для своей выставки своеобразную, необычную и непривычную для изобразительного искусства форму графической сюиты.

Также,как и в музыкальном произведении из нескольких разнохарактерных пьес, объединённых единством замысла, в графической сюите художника каждая отдельно взятая работа, независимо от своей темы, подчинена одной главной идее: раскрыть глубокий, полный сомнений и противоречий, мир такой земной, но бесспорно необыкновенной и возвышенной по самому божественному замыслу, женщины.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22 

Цены

Вход свободный

Дополнительная информация по телефонам: 8 (8152) 42-86-68, 42-45-86

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