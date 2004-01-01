Сердце Женщинны
Выставка графики Мееровича Александра Аркадьевича
Выставка графики Мееровича Александра Аркадьевича
Александр Меерович работает преимущественно в графических техниках. Выставка «Сердце Женщинны» – это работы, созданные в 2016 году.
Абсолютно неслучайно автор выбрал для своей выставки своеобразную, необычную и непривычную для изобразительного искусства форму графической сюиты.
Также,как и в музыкальном произведении из нескольких разнохарактерных пьес, объединённых единством замысла, в графической сюите художника каждая отдельно взятая работа, независимо от своей темы, подчинена одной главной идее: раскрыть глубокий, полный сомнений и противоречий, мир такой земной, но бесспорно необыкновенной и возвышенной по самому божественному замыслу, женщины.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22
Вход свободный
Дополнительная информация по телефонам: 8 (8152) 42-86-68, 42-45-86
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