Александр Меерович работает преимущественно в графических техниках. Выставка «Сердце Женщинны» – это работы, созданные в 2016 году.

Абсолютно неслучайно автор выбрал для своей выставки своеобразную, необычную и непривычную для изобразительного искусства форму графической сюиты.

Также,как и в музыкальном произведении из нескольких разнохарактерных пьес, объединённых единством замысла, в графической сюите художника каждая отдельно взятая работа, независимо от своей темы, подчинена одной главной идее: раскрыть глубокий, полный сомнений и противоречий, мир такой земной, но бесспорно необыкновенной и возвышенной по самому божественному замыслу, женщины.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22