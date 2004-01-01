МАУ МП «Объединение молодежных центров» приглашает всех жителей города принять участие в благотворительной ярмарке хенд-мейд творчества.

«Сердце подскажет» - это возможность помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в помощи. К сожалению, в нашей стране таких детей немало, и лишь вместе мы сможем внести свой вклад в развитие благотворительности.



Средства, полученные в ходе этой ярмарки и благотворительные пожертвования, собранные во время мероприятия, будут перечислены в поддержку акции «Помоги спасти жизнь ребенка». В рамках акции осуществляется централизованный сбор средств для помощи мурманским семьям, в которых ребенок нуждается в дорогостоящем лечении в клиниках России и зарубежья.

Для сбора средств будут установлены пластиковые прозрачные боксы для сбора пожертвований - так называемые «Добрые сердца».