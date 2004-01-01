131959

Сердце подскажет

Благотворительная ярмарка

0
Я иду
Ваша оценка
События: Ярмарка, Благотворительная акция.

МАУ МП «Объединение молодежных центров» приглашает всех жителей города принять участие в благотворительной ярмарке хенд-мейд творчества. 

«Сердце подскажет» - это возможность помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в помощи. К сожалению, в нашей стране таких детей немало, и лишь вместе мы сможем внести свой вклад в развитие благотворительности. 

Средства, полученные в ходе этой ярмарки и благотворительные пожертвования, собранные во время мероприятия, будут перечислены в поддержку акции «Помоги спасти жизнь ребенка». В рамках акции осуществляется централизованный сбор средств для помощи мурманским семьям, в которых ребенок нуждается в дорогостоящем лечении в клиниках России и зарубежья. 

Для сбора средств будут установлены пластиковые прозрачные боксы для сбора пожертвований - так называемые «Добрые сердца».

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?